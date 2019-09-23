2019中国泰州医药峰会在泰州举办

9月17日至19日，2019中国（泰州）医药峰会在泰州召开。作为第十届中国（泰州）国际医药博览会的重要学术版块，峰会在设置“智慧医疗与大健康前沿”主论坛的同时，增设“疫苗产业高质量发展”专题研讨会，并针对行业关切，设置“医药品牌与媒体传播”、“医疗行业政策与专业化学术推广”两个分论坛。

原总后卫生部副部长、少将王玉民主持峰会，国家卫生健康委科教司监察专员刘登峰，中国药理学会理事长张永祥，中国农工民主党生物技术与药学工作委员会主任左建平，国家卫生健康委医管中心数据运行处处长向准，北京大学临床研究所副所长、北京大学第一医院医学统计室主任姚晨，国家卫健委远程医疗管理培训中心主任、中日友好医院信息中心主任卢清君等来自中医药领域的政产学医界代表与媒体齐聚一堂，共襄盛举。

国家卫生健康委科教司监察专员刘登峰表示，峰会自2016年启动以来，搭建了医药及健康产业交流合作平台，加快了海内外医药创新资源和高端人才向中国医药城汇聚。借助这个平台，已开展了10多场专题研讨，凝聚共识，在医药创新和医疗卫生合作方面提出更多建设性方案，推动泰州生物医药健康产业迈向高质量发展的进程，也为我国医药产业全球化的健康发展注入新动力。聚焦智慧医疗与大健康前沿主题，对我国健康产业发展及医药产业的研究和推进都具有十分重要的意义。随着峰会影响力的不断扩大，必将为中国医药城的建设发展注入活力，也会为中国整个医药产业的发展带来积极的影响。

北京大学临床研究所副所长、北京大学第一医院医学统计室主任姚晨认为，真实世界研究的证据需要数据来支撑，这些数据大部分都是在医疗环境下产生，但是从科研的角度来看这个数据是不够完善的，做临床研究需要更高质量的医疗数据，因为这是监管部门决策批准新药和器械上市的一个重要的依据。所以这就一定要有相关可靠的真实世界数据以及合规的临床研究。

国家卫生健康委医管中心数据运行处处长向准表示，目前，人工智能在医疗领域应用也很广泛，像智能健康管理、智能疾病筛查与预测、智能医疗虚拟助手、智能临床决策支持系统等。向准认为，人工智能在今后的辅助药物研发方面也会大有可为，但是人工智能毕竟是新事物，在医疗领域里面应用研究还要制定一些政策，包括指南、专家共识之类，为其发展提供一些基础的标准规范。同时，还要将人工智能和医疗相结合，通过一些创新和商业模式的培育，培养一批复合型人才。

国家卫健委远程医疗管理培训中心主任、中日友好医院信息中心主任卢清君指出，“5G不仅仅是通讯，它更多的是数据结构化，而且5G在医院里面的应用是最容易实现的。”卢清君介绍，通过5G技术，整合专家资源，搭建远程医疗、互联网诊疗、互联网医院和互联网平台，把新的医疗理念和优质的治疗方案推广出去，让更多人享受优质医疗服务，这就是医疗服务的提质增效。

中华中医药学会亚健康分会会长孙涛表示，“亚健康概念的提出是人类认识生命发生发展规律的提升，它将人体生命状态由传统的两分法变成三分法，这个概念的两个60%显出它的重要意义：一个是总人口当中60%的人处于亚健康状态；第二个60%是个体生命60%的生命周期时间是在亚健康期间渡过的。因此，推广亚健康，理解亚健康，宣传落实亚健康干预非常重要。”

泰州市委书记韩立明表示，“近十年，多方的帮助与共同参与使得医博会已逐渐成为医药高端成果的展示窗口、行业专家精英的沟通桥梁、学术交流探讨的头脑峰会。遇见未来最好的方式就是再出发。更美好的中国医药城、更美好的泰州，期待一起携手奋斗、一起并肩前行，共同办好“不落幕”的医博会，共同书写践行健康中国战略的泰州篇章。”

人民健康副总经理董雪松表示，人民健康一直在努力践行自身作为党的媒体的舆论导向作用，本着权威性、公信力、大众化的宗旨，通过客观、理性、公正的报道，为中国的医疗医药行业、中国的医疗卫生事业、健康中国战略、中国人民的健康福祉作出自己的贡献。他表示，接下来人民健康将联合中国（泰州）医药峰会组委会，重点关注、聚焦泰州医药城的发展，将通过实地考察调研、媒体采风、深度报道、产业推介对接、研讨会、闭门会等形式助力泰州医药高新区高质量发展。

据介绍，医博会自2010年开始举办以来，迄今已成功举办九届，医博会不仅是中国医药及大健康产业发展成果及趋势的窗口，而且为国际间医药及大健康产业交流合作和交易提供了桥梁，正逐步成为具有医药及大健康产业影响力的国际化、专业化、市场化的博览会。