杜冠华：什么样的企业是创新型药企？

9月18日，由泰州市人民政府、中国（泰州）医药峰会组委会、中国药理学会、中国农工民主党生物技术与药学工作委员会共同主办2019中国（泰州）医药峰会在泰州召开。峰会期间，中国医学科学院北京协和医学院药物研究所教授杜冠华就何为创新型药企接受采访。他表示，创新型药企不仅要有自己的技术创新、药品创新，还要与自己的市场目标相匹配，让病人受益，为百姓服务。

杜冠华表示，医药产业本身就是高科技行业，包含着大量的新科技，新技术，包括科学的理念。作为医药产业来说只有掌握了技术及方法才能产出药物。掌握了研发技术才可以成为医药科技型企业。他表示，无论是哪一种疾病，最终的夙愿就是得到好的药物，好的药物需要靠研发、科技型企业来实现，而科技型企业需要做的就是保证药品的质量。

杜冠华指出，药品的品种很多，但是还有很多疾病没有办法治疗，这就需要开发新的药品品种，一个创新型药企不仅仅是要有生产还要有创新，有核心技术和核心产品。企业有科技上的进步有原创药，最后做到价格低、成本低、企业的科技含量就越来越高。他表示，药企的指导思想也至关重要，创新型的药企不仅要有自己的技术创新、药品创新，还要与自己的市场目标相匹配，让病人受益，为百姓服务，药企在重视科研的基础上也要关注市场，关注基础研究。将研究和市场目标相结合，整体发展。

杜冠华最后强调，在当前医疗领域，中国距离全球制药500强的公司仍有着巨大差距。究其原因，国际医药巨头几乎是以创新药为核心优势，而国内药企在过去一直是仿制药为主。由此可见，想从医药大国向医药强国转型，创新药必然成为中国药企的核心资产。