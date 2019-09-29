廉江市委书记林海武：规范卫生站建设 实现高水平全民健康

2019年9月27日，由广东省基层医药学会县区医院分会与广东省基层医药学会中西医结合老年医学专业委员会主办，廉江市人民医院承办的“党建与现代医院管理暨中医药康复学术论坛”在广东廉江市举办。论坛设一个主会场和四个专题分会场，论坛主会场主要针对最新医院党建、医改政策解读及医院前沿理念进行分享，分会场主要对党建研讨、现代医院管理研讨、中医药康复学术研讨、现代急救120体系建设进行研讨。

廉江市委书记林海武在“党建与现代医院管理暨中医药康复学术论坛”上发言。欧阳易佳摄

谈及全面贯彻落实健康中国战略，实现全民健康，廉江市委书记林海武表示，关键在于以质量党建为引领，推进基层医院现代医院管理制度建设与创新，提升基层医院综合发展能力，促进分级诊疗制度建设。

林海武介绍，近年来廉江市高度重视卫生健康工作，在各级各部门的共同努力下，全市医疗卫生事业取得了长足发展，市民健康状况显著改善，综合医改工作顺利推进。全力推进市人民医院创建三甲，迁建市中医、妇幼保健院，升级改造廉江市第四人民医院、廉江市第五人民医院，规范村级卫生站建设，为实现高水平全民健康打下了良好基础。

“本次开展党建研讨会，以及现代医院管理研讨会、中医药康复学术研讨会、现代急救120体系建设研讨会，对于廉江市医疗卫生系统改革有很大帮助，对廉江市深化主题教育，加强机关党建建设，提升医疗卫生健康服务水平，起到积极的促进作用。” 林海武表示。

他说，廉江市人民医院坚持以加强支部建设为抓手，探索党建工作与业务工作的双促进、双丰收。（欧阳易佳）