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脖子酸痛是不是颈椎病

2019年09月29日08:52 来源：人民网-生命时报

北京读者陈先生问：我今年50岁，颈椎不适有3年多了，脖子酸痛，自己按摩后会有缓解，请问这是颈椎病吗？应怎样确诊？

北京大学首钢医院骨科主任医师吴四军解答：根据您的描述，很可能是慢性颈项肌劳损，但不排除颈型颈椎病可能，如需确诊，可行颈椎正侧位X片、CT和磁共振等检查。

慢性颈项肌劳损主要是由于颈项肌的工作超出正常负荷强度后，肌肉收缩蛋白的分解代谢强于合成代谢，从而引起肌肉的急性或慢性劳损，患者会感觉颈部僵硬、疼痛；颈型颈椎病在临床上极为常见，是最早期的颈椎病，多由于风寒、潮湿、枕头不适或卧姿不当、颈肌劳损、头颈部长时间单一姿势、姿势不良等导致，具有头、肩、颈、臂的疼痛及相应的压痛点，不少反复落枕的患者就属于这种疾病。

慢性颈项肌劳损和颈型颈椎病的治疗方法较相似。首先，应避免损伤颈椎的负面因素，如长时间低头工作、枕头偏高或颈部外伤、外感风寒等；其次，多做颈项肌功能锻炼，通过强化肌肉力量和正常的颈椎生理曲度、增加颈椎生物力学结构的稳定性，缓解颈项部酸痛；最后，可以做颈项部按摩和理疗，如手法按摩、电疗、光疗、磁疗、超声疗法、温热疗法、中药疗法等。

(责编：李轶群、许晓华)


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