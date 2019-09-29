最新的《中国成人糖尿病流行与控制现状》调查研究显示，糖尿病患者合并贫血的患病率大约为20%~45%，而且这个比例仍在增加。贫血不仅危害机体健康，还会增加糖尿病慢性并发症的风险，因此糖尿病合并贫血不容忽视。南京大学医学院附属鼓楼医院副主任药师计成告诉记者，糖尿病患者贫血的原因之一是口服降糖药的副作用。此类药源性贫血的发生率不高，临床上不太受重视，但糖尿病患者大多需要终身服药，因此应引起足够重视，糖友可从以下三个方面入手：

1.做好监测。建议糖友在初次用药两周时查一次血常规，服药在第一年内每3个月查一次，以后每年检查一次，以便早期发现贫血。注意观察自身有无皮肤黏膜苍白、乏力疲倦、活动后气喘等早期贫血症状，一旦发现，应及时就医。

2. 控好血糖和血压。计成说，30%~40%的糖尿病患者可能出现糖尿病肾病，而这也会导致患者发生贫血。因此，患者切不可因自身发生药源性贫血等不适症状而自行减药或停药，以免因血糖、血压控制不佳引起其他糖尿病并发症，要到医院调节药量。

3.不过度节食，适当补充微量元素。长期应用双胍类药物会影响小肠对维生素B12的吸收，导致患者发生巨幼细胞性贫血。因此，服用双胍类药物的糖友应定期检查血常规，一旦发现巨幼细胞性贫血或维生素B12水平降低，应立即补充维生素B12；另外，糖苷酶类药物可能会导致铁在肠道的吸收减少，同时由于很多糖友过分限制饮食，肉类摄入过少，导致铁摄入严重不足，易出现缺铁性贫血。建议患者用铁锅煮饭并适当补充维生素C，促进铁元素吸收。▲