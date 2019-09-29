得了糖尿病，不少患者仅仅把目光聚焦于“控好血糖”，其实，其他器官的反应也需时刻警惕，比如肾脏。约40%的糖友并发糖尿病肾病，有研究显示，肾功能不全的发生风险随着体重指数（BMI）的升高而增加。

青岛大学附属医院内分泌代谢科主任王颜刚表示，肥胖可导致糖脂代谢异常，使患者出现肾脏脂肪沉积。这不仅会损伤肾小管，还会在肾小球硬化过程中起到作用；肥胖可使肾小球处于高滤过状态，导致尿蛋白排泄率增加，加重糖尿病所致的肾脏损伤；脂肪组织还会分泌大量炎症因子，加重肾纤维化。

相对于单纯的糖尿病，合并肥胖的患者胰岛素抵抗的情况更加严重、血糖常较难控制。除了空腹血糖外，患者更要关注餐后血糖，以便定期监测、调整降糖方案。

收缩压大于140毫米汞柱的患者，肾功能下降速度为13.5%/年；收缩压小于140毫米汞柱的患者，下降速度为1%/年，可见血压升高对糖尿病肾病的“加速作用”。因此，对于合并肾病的糖友也要关注血压情况，将血压控制在140/90毫米汞柱以内；合并严重并发症的患者要强化降压，把血压控制在130/80毫米汞柱以内，可优先选择沙坦类、普利类降压药物，不仅能控压，还有降蛋白尿作用。

除了常规性治疗，胖糖友的一项重要任务便是调脂、减重。因低密度脂蛋白可直接作用于肾脏，加重肾脏损伤，加速肾病进展，患者需控制脂肪摄入量，可选用他汀类药物调脂。

王颜刚强调，糖尿病肾病的早期预防至关重要，以降糖、降压、调脂药物为基础的治疗方式并不能完全阻止糖尿病肾病的进展，调整生活方式也是胖糖友需要做到的。1.适当控制体重。对糖尿病患者而言，建议将BMI控制在20~25千克/米2；如果BMI>35千克/米2，患者可应用减重药物及减重手术。2.每周至少运动150分钟。建议每周至少3天进行总计不少于150分钟的中等强度有氧活动，如慢跑、散步等。3.限制钠盐摄入。每日钠摄入量在2克以内，相当于5克食盐。4.摄入优质低蛋白。瘦肉、鸡蛋、鱼肉、大豆等均为优质蛋白。但糖友要避免高蛋白质摄入量（大于90克/天），每天摄入50~60克蛋白质较理想。

对于胖糖友来说，肾脏病变的筛查可以适当增加。一般而言，1型糖尿病患者在5年后才会发生糖尿病肾病，但2型糖尿病患者在诊断时即可伴有糖尿病肾病。患者确诊2型糖尿病后，每年应至少进行一次肾脏病变筛查，包括尿常规、尿白蛋白/肌酐比值（UACR）以及血肌酐，有助于发现早期肾脏损伤，并鉴别其他一些常见的非糖尿病性肾病。▲