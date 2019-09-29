人体有病可以用不同味道的药物进行补泻治疗。《素问·脏气法时论》讲到人体五脏（肝、心、脾、肺、肾）就可以用不同颜色、不同味道的食物来进行调理。

食物之五味

岐伯说：“肝色青，宜食甘，粳米、牛肉、枣、葵皆甘。心色赤，宜食酸，小豆、犬肉、李、韭皆酸。肺色白，宜食苦，麦、羊肉、杏、薤皆苦。脾色黄，宜食咸，大豆、豕肉、栗、藿皆咸。肾色黑，宜食辛，黄黍、鸡肉、桃、葱皆辛。辛散、酸收、甘缓、苦坚、咸软。”

意思是说，肝对应的颜色是青色，适宜食用甘甜味的食物，如粳米、牛肉、枣、葵都甘甜的。因为肝苦于急，急食甘以缓之。心对应的颜色是红色，适宜食用酸味的食物，如李子、韭菜都是酸的。因为心苦于缓，宜酸物收之。肺对应的颜色是白色，适宜食用苦味的食物，小麦、羊肉、杏、薤（根白如小蒜，似韭而无实）都是苦的。因为肺苦于气上逆，宜食苦物泄之。脾对应的颜色是黄色，适宜食用咸味的食物，大豆、猪肉、栗、豆叶都是咸的。因为脾贵在平和，为土，苦于干枯、坚硬，咸能润下、软坚。肾对应的颜色是黑色，适宜食用辛味的食物，黄黍、鸡肉、桃、葱都是辛的。因为肾苦于燥，宜辛物润之。

五味特性与作用

大家需要注意的是，适合吃什么食物，是从五脏的特性和不同需求说的，不能太过机械，每种味道列举的食物也不一定完全准确，我们日常生活运用的时候要灵活。但有一点是肯定的，就是五种味道的作用：“辛散、酸收、甘缓、苦坚、咸软。”辛味发散，酸味收敛，甘味缓和，苦味坚燥（坚固和干燥），咸味有软化硬块的作用。

酸能收、能涩，一般说来固表止汗、敛肺止咳、涩肠止泻、固精缩尿、固崩止带这类药物多具有酸味。酸味药多用治体虚多汗、肺虚久咳、久泻肠滑等证。例如五味子固表止汗、乌梅敛肺止咳、五倍子涩肠止泻等。

苦能泄、能燥、能坚，有清热泻火、通利大便、清热燥湿作用的药物多具有苦味。苦味药可以治疗热证、火证、便秘、阴虚火旺等证。例如黄芩、栀子清热泻火；大黄、枳实泻热通便。

甘能补、能和、能缓，有滋养补虚、调和药性作用的药物多具有甘味。甘味药可治疗正气虚弱、身体诸痛等证。例如人参大补元气，饴糖缓急止痛，甘草调和药性并解药食中毒等。

辛能散、能行，解表药、行气药、活血药等多具有辛味。辛味药可治疗表证、气血阻滞之证。例如苏叶发散风寒、木香行气除胀等。

咸能下、能软，有泻下、润下通便、消散结块作用的药物多是咸味，咸味药可治疗大便燥结、痰核、瘿瘤等证。例如芒硝泻热通便，海藻、牡蛎消散瘿瘤等。

合理的饮食结构

《黄帝内经》指出：“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充。”这是合理的饮食结构。五谷用来充养五脏之气，指五种谷物，即稻、黍、稷、麦、菽，也就是粳米（甘）、黄黍（辛）、小豆（酸）、麦（苦）、大豆（咸）；五果用来帮助五谷濡养人体，即桃（辛）、李（酸）、杏（苦）、栗（咸）、枣（甘）五种果实；五畜用来补益脏腑，指五种动物肉类，即牛（甘）、羊（苦）、猪（咸）、狗（酸）、鸡（辛）；五菜用来充养脏腑，指五种蔬菜，即葵（甘）、韭（酸）、藿（咸）、薤（苦）、葱（辛）。五谷、五果、五畜、五菜具有辛、酸、甘、苦、咸五种不同气味：粳米、牛肉、枣、葵味甘；小豆、犬肉、李、韭味酸；麦、羊肉、杏、薤味苦；大豆、豕肉、栗、藿味咸；黄黍、鸡肉、桃、葱味辛。酸、苦、甘、辛、咸各有作用，或散，或收，或缓，或软，或坚。

食物按照五行来划分。每一类的五种食物基本都符合木、火、土、金、水五种属性。每一类食物只有五种？当然不是。这就是由《易经》开创的中国人的思维，把复杂的问题简单化，把一个一个的事物分成一类一类的事物，分两类就是阴阳，分四类就是四象，分五类就是五行，分八类就是八卦。

按照五行的思维模式，所有食物按各自的属性都可以归纳成五种。每一类食物都具有酸、苦、甘、辛、咸五种不同气味，有各自的作用，有的发散，有的收敛，有的缓和，有的消散结块，有的坚固。

五谷是用来营养身体的，五果是用来辅助营养的，五畜是用来补益身体的，五菜是用来补充身体的。说了两个意思，第一，不能偏食，要荤素搭配，粗细搭配，谷物、水果、肉类、蔬菜都要吃，因为健康的身体是需要各种营养的。第二，谷物是主食，是很重要的，水果、蔬菜、肉类是辅助的。

现在不少人觉得自己很懂养生，在饮食上，不吃垃圾食品，很少吃肉，不吃辛辣东西，做菜很少放油，吃饭的时候先吃水果，再喝汤，再吃菜，菜是以蔬菜为主，只吃一点点肉，最后问要不要主食，头摇得像拨浪鼓。其实最后这一点步入了一个误区，《黄帝内经》讲了“五谷为养”，五谷才是营养我们身体的主食，是一定要吃的。很多人为了减肥，也不吃主食，只吃蔬菜、水果，副食吃了不少，结果减肥效果很差，也是这个原因。（张其成）