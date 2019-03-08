人步入老年后，脏器功能逐渐减退，各种疾病纷至沓来。常食期颐饼，有补益脾肾、健运五脏、消食化积的功效，对各种老年性疾病、慢性病均有较好的辅助食疗作用。故有说法称“常食期颐饼，寿至期颐年”。

期颐饼出自《医学衷中参西录》，其制作方法是：取芡实180克、鸡内金90克、面粉250克、白糖适量。将芡实、鸡内金分别研末；鸡内金加开水浸泡4小时后，加入芡实、面粉、白糖拌匀，做成薄小饼，放入热锅中烙熟，随意服食。本方可益气消痰，适用于胸部满闷、胁下疼痛、痰嗽不止等症状。▲