多人患上日光性皮炎 罪魁祸首竟是蔬菜

紫外线照射量增强，容易引发多种皮肤病。其实，很多野菜和蔬菜中都含有光敏性物质，易引发日光性皮炎。那么，什么是光敏物质？又有哪些蔬菜中含有光敏物质呢？

在日常生活中，一旦人们过量食用含有光敏性物质的野菜或蔬菜，再经过长时间的阳光照射，便会在面部、手背等部位出现红斑、丘疹、水疱等症状。这在医学上称为植物-日光性皮炎，是一种急性光毒性炎症反应。含有光感性物质的蔬菜及野菜有很多，常见的有荠菜、灰菜、芥菜、香菜、芹菜、茴香、小白菜、苋菜、菠菜、油菜、莴苣、马齿苋、马兰头等，其中呋喃香豆素是最常见、最重要的一种光敏物。

呋喃香豆素是一类广泛存在于植物中的光敏化学物质，这些化学物质可以强力吸收波长为320~380纳米的紫外线。在获得紫外线的高能量后，呋喃香豆素就会像“炸弹”一样在细胞中搞破坏。它们可以与DNA结合，阻碍其正常的复制和转录；也会破坏细胞膜，从而导致细胞死亡。在这一过程中还会引发黑色素沉积，导致皮肤起红疹、长水泡、变黑等。当然，这些症状的轻重，还受身体状况、光照时间、接触植物种类等诸多因素的影响。

日光性皮炎常发生在食用大量光敏性蔬菜及野菜后，经数分钟或1~2天潜伏期，皮肤开始瘙痒，继而面部和手背等部位皮肤肿胀发亮、出现瘀斑等。

若不幸患上了日光性皮炎也无需过于担心。对于反应轻者，只要避开日光，一周左右症状可消退。对已发病者，切忌搔抓，要对症下药，可口服维生素B、维生素C和烟酰胺等药物，瘙痒严重者可口服抗组胺药，如氯雷他定、西替利嗪等。想要预防日光性皮炎，切记春季勿食用过多的蔬菜和野菜，同时尽可能避免强烈日光暴晒，外出尽量涂防晒霜。

近年来一些光线性皮肤病的发生病例有所增多，原因之一是随着时代的发展和环境变化，人们普遍会接触到更多光敏性物质。长时间在阳光下活动或自身对紫外线特别敏感的人群，需要注意减少食用光敏性食物，避免接触光敏性物质。

最后，建议大家在食用光敏蔬菜时，最好经过焯水后再吃，光敏果蔬也最好选择在晚上食用。这样经过一夜的代谢和排泄后，即使第二天阳光充足，也不会给皮肤带来太大负担。

本文由空军军医大学西京医院皮肤性病科副主任医师时岩进行科学性把关。