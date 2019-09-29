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更年期不规则出血警惕宫颈癌

湖北省宜昌市中心人民医院妇科二病区副主任 罗幼珍

2019年09月29日07:29 来源：健康报网

湖北宜昌的刘阿姨今年50岁了，近两年来总是莫名其妙地阴道流血，刘阿姨以为自己快绝经了，不规则出血是正常现象，所以一直没有就诊。一个月前，女儿发现后立刻拉着妈妈来到宜昌市中心人民医院妇科进行检查。

医生给刘阿姨做了子宫颈TCT（液基薄层细胞检测）检查，提示非典型鳞状上皮细胞，HPV高危型阳性，子宫颈活检为CINⅢ级。随后，刘阿姨接受了子宫颈锥切术。不幸的是，刘阿姨术后病检结果为子宫颈癌，刘阿姨不得不接受了腹腔镜下全子宫切除术，所幸术后恢复良好。

我们对刘阿姨的遭遇表示十分的惋惜。宫颈癌是一个令多少女性“闻风丧胆”的疾病，但在患癌前，往往有宫颈上皮内瘤变（CIN）的漫长过程，这个漫长过程可以长达数年。发现宫颈上皮内瘤变的女性，如果进行及时和恰当的治疗，可以阻断其发展为子宫颈癌。可想而知，如果刘阿姨两年以前就来就诊，那么结果肯定不一样。

在此提醒广大女性，对于围绝经期的不规则出血一定要充分重视，切不可自认为是正常现象而不去就诊。（谭棋 韩毅整理）

(责编：许晓华、李轶群)


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