餐具摞着放，细菌猛增

受访专家：中国注册营养师 郑飞飞

洗碗之后，很多人还没等碗盘干透，就习惯性地把它们摞在一起，收入碗柜中。日前，中国家用电器研究院实验发现，这种习惯会给餐具带来二次污染风险，可能危害身体健康。

该实验设置了两组进行对比：一组碗盘洗后，直接摞起来放到碗柜中储存；另一组碗盘洗后，立着放于置物架上，并放于通风处。3天后，立着放的餐具细菌数量级为8000cfu/套（cfu是指单位体积中细菌的群落总数），符合我国相关卫生标准；而摞着放的细菌数量是560000cfu/套，为立着放的70倍。

部分洗碗机有消毒的功能，可以在一定程度上减少餐具残留的细菌。但是要注意，很多家庭用完洗碗机，就把餐具留在里面，下顿再接着用。中国家用电器研究院在实验中，也对从洗碗机中及时拿出，以及在机器中存放了3天、7天的餐具分别进行了检测。结果发现，只有及时取出的餐具，细菌数量符合国家相关卫生标准，而后两者细菌量分别超标百倍和千倍。这是因为，洗碗机内部相对密闭且潮湿，非常适宜细菌生长，如将餐具长期放于其中，会导致二次污染。

餐具的正确清洁步骤是，用洗涤剂清洗后，用流动的清水将残留的洗涤剂冲净，再立于镂空置物架上，将餐具沥干；没有水滴后，再将餐具放入橱柜。类似的，其他餐具，如锅铲、筷子、砧板等，也建议立着放于可沥水的置物架上。还有些人洗完餐具习惯用抹布擦干，上海市疾病预防控制中心曾在2017年做过一项家庭调查，发现每克餐布的细菌总数高达数十万个，其中包含大肠杆菌、沙门氏菌等致病菌，很可能导致腹泻或消化系统疾病。所以，尽量不要用抹布擦餐具。如果擦拭，需将抹布先在开水中煮烫，高温消毒后再使用。（记者 李 爽）