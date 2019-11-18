武汉市市场监督管理局：抽检379批次自行消毒餐饮具 43批次不合格
章鸽
17日，记者从武汉市市场监督管理局官网上获悉，最新一期的食品安全监督抽检信息公告（2019年第50期）显示，在对379批次的餐饮食品（自行消毒餐饮具） 专项监督抽检中，336批次合格，43批次不合格。
不合格产品为自行消毒餐具，如筷子、小碗、小勺子、水杯、圆盘、方盘等，不合格原因是游离性余氯检出值超标，大肠菌群、阴离子合成洗涤剂有检出。
43批次不合格自行消毒餐饮具中，武汉极致酷鱼餐饮服务有限公司的自行消毒餐具圆碟、圆碗，检出阴离子合成洗涤剂；武汉经济技术开发区客临门自助餐厅自行消毒餐具中的平盘，检出大肠菌群。这两项指标正常情况不得检出。汉阳区志刚娃儿江湖菜馆的筷子和小勺子检出游离性余氯超标。
游离性余氯，指饮用水经加氯消毒，接触一段时间后有适量的氯留存于水中，用来保证持续的杀菌能力。根据国家食品安全标准，游离性余氯每100平方厘米不能超过0.03毫克（≤0.03mg/100cm2），超量可能对人体健康产生潜在的风险。
大肠菌群可以推测存在着肠道致病菌污染的可能性，潜伏着食物中毒和流行病的威胁，对人体健康具有一定危险性。
阴离子合成洗涤剂是一种低毒物质，可用于餐具消毒，但如果餐具清洗消毒流程控制不当，会造成洗涤剂在餐具上的残留，可能对人体健康产生不良影响。
记者梳理发现，从11月11日到11月15日，市市场监督管理局共发布了7期食品安全监督抽检信息公告。公告显示，大部分自行消毒餐饮具是合格的。
对抽检中发现的不合格产品，涉及本市经营企业的，市市场监督管理局已要求各区市场监管部门按照《食品安全法》的规定，督促经营者立即停止使用不合格产品，并对不合格产品的经营使用者进一步调查处理，查明使用不合格产品的批次、数量和原因，制定整改措施。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn