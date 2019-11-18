武汉市市场监督管理局：抽检379批次自行消毒餐饮具 43批次不合格

17日，记者从武汉市市场监督管理局官网上获悉，最新一期的食品安全监督抽检信息公告（2019年第50期）显示，在对379批次的餐饮食品（自行消毒餐饮具） 专项监督抽检中，336批次合格，43批次不合格。

不合格产品为自行消毒餐具，如筷子、小碗、小勺子、水杯、圆盘、方盘等，不合格原因是游离性余氯检出值超标，大肠菌群、阴离子合成洗涤剂有检出。

43批次不合格自行消毒餐饮具中，武汉极致酷鱼餐饮服务有限公司的自行消毒餐具圆碟、圆碗，检出阴离子合成洗涤剂；武汉经济技术开发区客临门自助餐厅自行消毒餐具中的平盘，检出大肠菌群。这两项指标正常情况不得检出。汉阳区志刚娃儿江湖菜馆的筷子和小勺子检出游离性余氯超标。

游离性余氯，指饮用水经加氯消毒，接触一段时间后有适量的氯留存于水中，用来保证持续的杀菌能力。根据国家食品安全标准，游离性余氯每100平方厘米不能超过0.03毫克（≤0.03mg/100cm2），超量可能对人体健康产生潜在的风险。

大肠菌群可以推测存在着肠道致病菌污染的可能性，潜伏着食物中毒和流行病的威胁，对人体健康具有一定危险性。

阴离子合成洗涤剂是一种低毒物质，可用于餐具消毒，但如果餐具清洗消毒流程控制不当，会造成洗涤剂在餐具上的残留，可能对人体健康产生不良影响。

记者梳理发现，从11月11日到11月15日，市市场监督管理局共发布了7期食品安全监督抽检信息公告。公告显示，大部分自行消毒餐饮具是合格的。

对抽检中发现的不合格产品，涉及本市经营企业的，市市场监督管理局已要求各区市场监管部门按照《食品安全法》的规定，督促经营者立即停止使用不合格产品，并对不合格产品的经营使用者进一步调查处理，查明使用不合格产品的批次、数量和原因，制定整改措施。