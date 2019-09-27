水产品里有寄生虫 如何安全吃海鲜？

这个时节，很多人喜欢去海边度假，海鲜、水产自然成为不可或缺的美食。但是，最近一则展示海鲜中存在寄生虫的视频在网上流传，视频里有寄生虫在小龙虾、鱼类、贝类、螃蟹等海鲜体内的存在情况，并展示了分离过程。

这其中，有些“寄生虫”有大拇指大小，可以通过蠕动进入小龙虾体内，有的比发丝略粗，存在于活鱼体内，让人看后不禁心惊胆战，担心起海鲜等水产品的安全性。对此，视频呼吁网友要少食用海鲜。我们应该如何健康、安全的吃海鲜呢？又应该如何预防寄生虫？

北京协和医院检验科教授张时民表示，多数寄生虫感染患者在饮食上都有一个共同特点，就是爱好吃生鲜的水产品，例如小龙虾、生鱼片、生牛肉、河蟹和凉拌螺等，而导致他们患寄生虫病的罪魁祸首就是这些生鲜食物。要避免寄生虫感染，还需要先管好自己的嘴。寄生虫真的有那么可怕吗？据报道，海鲜及其他水产品中的确存在着寄生虫风险，但这是非常普遍的情况，只要科学选购，合理加工，消费者完全不必过多担心。

那么我们应该怎样预防寄生虫，安全、健康的吃海鲜呢？科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋表示，要注意饮食饮水卫生，不吃生的和未煮熟的淡水鱼虾、肉类食品，喝开水，搞好个人和居家卫生，做到饭前便后洗手等，同时要避免赤手赤足在农田、菜田劳作。如果自己在家做生鱼片，买回家的鱼肉必须先进行充分冷冻，寄生虫是害怕急速冷冻的。另外还要注意规范操作，生熟分开，防止交叉污染。

说到底，加热熟透是最有效的杀死寄生虫的办法。酱油、山葵酱、白酒根本不足以杀死水产、海鲜体内的寄生虫，不要迷信它们的作用。另外，海水寄生虫的威胁远小于淡水寄生虫，淡水水产生食、半生食风险很大，千万别追求口感嫩；野生比家养的更容易携带寄生虫，别迷信纯天然；无论什么寄生虫都怕热，烧熟煮透就是蛋白质，冷冻也可以杀死寄生虫，需于零下20摄氏度的环境里至少放置24小时；处理水产需要生熟分开，以免交叉污染；此外吃海鲜刺身等生食时，不管蘸酒、醋、芥末、辣油、蒜汁等，都不能杀死寄生虫。

本文由解放军第三七一医院消化内科副主任医师武新胜进行科学性把关。