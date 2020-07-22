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北京将对冷冻冷藏肉品水产品等进行风险排查

孙乐琪 贾晓宏 牛伟坤

2020年07月22日08:42 来源：北京日报

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市市场监管局副局长陈言楷介绍，全市将对农贸市场、大型餐饮、超市等人员密集场所开展通风隐患大排查，并开展冷冻冷藏肉品、水产品等重点产品风险排查。

陈言楷介绍了三级响应级别下市场防疫工作常态化措施。农贸市场、餐饮食堂、商超等市场主体要建立健全防控工作责任制和管理制度，落实清洁、消杀、通风、人员防护等防疫措施，坚持单位和个人健康监测报告制度。市场主体要将双责任人、名册登记、消杀记录、宣传培训、应急预案、专职消杀员等制度落实落细落到位。市场监管部门将采取重点检查与随机抽查相结合的方式，对重点业态、重点场所、重点人群持续开展防疫执法检查，加大问题主体公示力度。

爱国卫生运动将长期融入到农贸市场、超市、餐饮等食品生产经营场所的常态化防控工作中，督促市场主体在生产经营过程中保持环境清洁，做到场所、用具定时清洁、垃圾杂物随产随清，生产经营结束后彻底清洁。在秋冬季到来前，组织全市农贸市场、超市、餐饮等市场主体开展爱国卫生专项行动，全面提高环境卫生质量。

市场主体要严格按照相关指引做好重点场所、重要点位、设施设备、公共空间等区域的消杀、卫生清洁、通风等工作，确保与食品生产经营行为有关的要素全方位纳入消杀范围，做到开业一家、消杀一家。对于农贸市场、餐馆食堂、超市等人流量大的生产经营场所以及电梯、员工宿舍、卫生间等密闭、半密闭式空间要进一步加强通风，采取限流措施，防止人员聚集扎堆。全市将对农贸市场、大型餐饮、超市等人员密集场所开展通风隐患大排查。

各市场主体施行健康宝“绿码”上岗制，落实体温监测、洗手消毒，佩戴口罩、手套并及时更换等措施。对有发热等疑似症状人员应在做好个人防护后及时就诊，禁止带病工作。引导消费者保持良好卫生习惯，遵守《北京日常防疫指引》《首都市民卫生健康公约》《公众需要始终坚持的重点防控措施指引》，坚持科学佩戴口罩，提倡勤洗手，不吃生冷食品，注意清洁卫生，倡导健康生活。

全市开展冷冻冷藏肉品、水产品等重点产品的风险排查，督促市场主体严格执行《进口冷链食品防疫指引》等要求，加强从业人员日常防控和冷链食品存储、运输、生产、经营环节的预防性消杀，落实进货查验、索证索票、销售记录制度，不经营票证不全、来源不明的食品，如实记录产品销售去向。

同时对从业人员要加强培训和指导，提升其应知应会能力和防疫工作质量。（记者 孙乐琪 贾晓宏 牛伟坤）

(责编：李轶群、崔元苑)


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