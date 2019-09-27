皮肤科医生：约三成患者因“过度爱美”致病

今年21岁的张佩仪上中学时曾经满脸青春痘，妈妈看不下去了，就花了上千元从电视购物上买了祛痘的产品给她用，刚开始确实有一些效果，用了差不多一年，张佩仪脸上的痘痘变得更严重了。

后来，张佩仪在妈妈的“压力”下，又一直断断续续地将祛痘产品用到高中毕业，但是痘痘却没有消除。高中毕业后，张佩仪决定去医院解决脸上的痘痘问题。刚开始沟通时，妈妈觉得她小题大做，但因为痘痘一直不消失，最后也只好同意她去医院试一试。

张佩仪在当地一家中医医院，只花了几百元，喝了医生开的中药汤剂，抹了药膏，不到两个星期就好了。后来她脸上几乎没怎么长过青春痘了。

现在，张佩仪一看到非医疗机构的祛痘广告就觉得是骗人的，“你完全不知道往脸上抹的是什么东西。但在大家的认知中，觉得痘痘是肌肤问题，不觉得是病，更倾向于买产品。”

中日友好医院副院长、皮肤科主任崔勇告诉中国青年报·中国青年网记者，皮肤科门诊中大约有30%的患者是因为护肤品、化妆品使用不当而前来就医，情况严重者会毁容，而这其中绝大部分是年轻女性。

“滥用护肤品会增加皮肤过敏的可能性。”崔勇有时候会在门诊中告诫患者可以尝试买一些便宜的护肤品，因为成分简单，过敏的可能性也会降低。

2017年，由昆明医科大学何黎教授牵头，包括崔勇在内的全国诸多皮肤病学业内权威专家共同编撰并发布了《中国敏感性皮肤诊治专家共识》（以下简称《专家共识》）。崔勇认为这份《专家共识》问世的原因和目前我国敏感性皮肤人群变多的实际情况有关。关于过敏的原因，崔勇解释道，是遗传因素和外界因素共同作用的结果，外界的刺激激发了身体内部的致病因素，所以才会过敏。现代人生活方式改变了，导致皮肤接触的东西越来越多，过敏源也就增加了。

《专家共识》指出，我国女性约有36.1%是敏感性肌肤，也告诫广大消费者要避免滥用化妆品，合理护肤应遵循温和清洁、舒缓保湿、严格防晒的原则。宜选用经过试验和临床验证、安全性好的医学护肤品。

从医学角度，肤质可以有多种分类方法。崔勇介绍说，按不同分类标准可以分为是否为敏感性肌肤、是否为色素易沉淀肌肤、是否为油性皮肤等。从医生角度来说，更关心皮肤是否健康，有的人觉得油性皮肤不太好，崔勇说：“油性皮肤反而会比干性皮肤更抗衰老，所以这件事不能一概而论。”

“建议有护肤困扰的年轻人咨询专业的皮肤科医生。”崔勇说，“待评估出皮肤状况后，再根据医生的建议进行护肤，做到这两点就可以避免过敏等皮肤问题的发生。”他同时补充道：防晒是各种肤质人群都需要注意的问题，年轻人防晒可以防晒黑和光老化，因为光老化是不可逆转的；老年人防晒可以预防皮肤癌。

崔勇建议，即使戴了帽子、打了防晒伞，也要涂防晒霜，因为地面也会反射紫外线，可以涂一些防晒系数比较低的产品。此外，防晒霜每隔3～4个小时就要涂一次。

崔勇告诉记者，欧美大部分的皮肤科医生都参与护肤品的研制中，我国一些医院近些年也已经开始有此趋势，像北京协和医院、中日友好医院、中国人民解放军医院等都在销售医院参与研制的护肤品。患者可以在医院内买到这些非处方护肤品。

“因为这些护肤品成分基本上都是医院医生把关的，结合了医生的临床医学知识和门诊经验，相对安全、健康。”崔勇建议对于没有条件去医院皮肤科进行咨询的人，可以考虑使用医院销售的护肤品。

关于选择护肤品有一条规律是年轻人应该关注的，护肤品的价格与效果并不是正相关的。有安全、健康保障的护肤品即使价格很便宜，也是很好的选择。

中国青年报·中国青年网记者 刘昶荣 来源：中国青年报