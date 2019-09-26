保护牙齿、清洁口腔的护理品，用不对的话也可能引发各种不适、疾病。以下是几种常见的错误用法。

牙签：饭后乱剔让牙缝变大。很多人习惯饭后用牙签剔剔牙。但是，在没有塞牙的情况下乱剔牙，可能造成牙龈炎、牙龈萎缩、牙间隙增大，进而导致牙周疾病。另外，不可将牙签用力压入牙间乳头区，否则会使牙齿间隙增大，更易藏匿细菌、长牙结石。

牙刷：久置厕所易沾染细菌。牙刷本是清洁牙齿的物品，但若其本身不干净，使用时就等于将细菌送入体内。若将牙刷直接放在卫生间，冲马桶时溅起的脏东西很容易沾染到上面，而且潮湿的环境也会促使细菌繁殖。

牙线：重复使用不可取。饭后使用牙线清洁口腔是正确做法，还能避免牙签伤害牙龈。但有些人看牙线不太脏，洗洗下次接着用，这是百害而无一利的。牙线是一次性产品，使用后沾上的污垢、细菌不能用水冲等方式洗净。

漱口水：需谨慎选择种类。市面上，非药物性漱口水的主要作用是消除口臭，适合一般人群使用。药用漱口水主要用于治疗牙龈炎、牙周炎、口腔溃疡等口腔炎症，需遵循医嘱使用。尤其是容易患蛀牙、戴矫齿器或接受过放射治疗的人士，需要在牙科医生指导下使用含氟化物漱口水，以加强对牙齿的保护，防止蛀牙。

口香糖：老嚼导致胃病。口香糖能清新口气，但隐患也不少：含有甜味剂的口香糖容易诱发龋齿；长时间咀嚼口香糖，胃部会反射性地分泌大量胃酸，在空腹状态下不仅易出现恶心、食欲不振、冒酸水等不适，还有可能导致胃溃疡和胃炎；咀嚼肌长期保持紧张状态，不仅影响面容，还会导致颞下颌关节紊乱症，引起关节区疼痛、咀嚼肌肉群功能失调、关节运动障碍等症状。