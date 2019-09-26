口舌生疮，喝莲子心麦冬茶

广东省名中医、广东省中医院副院长 杨志敏

部分地区暑气还没有消散，还有“秋老虎”的余威，不过大自然的气机开始逐渐向内收敛。人体的规律与大自然是一样的，人体的阳气也要开始向内回收。在这一阶段，我们应该养好心。中医认为心属火，火气升散上炎，如果心火太过，会导致人体来不及收敛，火气浮越在上，导致口舌生疮等症状。

针对秋季收敛不及，心火亢盛导致的口舌生疮，可以常喝莲子心麦冬茶：取莲子心2克、麦冬15克、五味子5克，把三味药放入茶壶，倒入开水焗泡10分钟即可饮用，怕苦之人可以稍加冰糖调味。

莲子心味苦，性寒，归心、肾经，具有清心安神、交通心肾、涩精止血的作用。麦冬味甘、微苦，性微寒，具有养阴生津、清心除烦的功效。五味子味酸甘，能敛肺生津。该茶制作简单，方便饮用，除了缓解口舌生疮，对心肾不交所致的心烦失眠也有一定效果。

换季时，要避免吃辣椒、葱、姜蒜等辛辣刺激及过于油腻的食物。酸具有收敛的特性，可以把浮越在上的心火收敛，可以适当吃一些清润、酸味的食物。