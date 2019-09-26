南瓜是保健佳品吗？糖尿病人不能过量食用南瓜

秋季，南瓜凭借其亲民的价格、鲜黄的色泽以及甜软的口感深受消费者们的喜爱，不仅可以用它炒菜，还可以用来煮粥。不少喜欢养生的朋友都青睐于这种食品丰富的营养价值，然而一些朋友也因为其中的甜味担心其糖分过高。对于这种食品，我们应当如何选择呢？本文将为您讲述南瓜有什么营养价值以及血糖高的朋友到底适不适合吃南瓜。

南瓜中含有丰富的营养物质，其中包含了蛋白质、多糖、果胶、纤维素、维生素以及微量元素等成分。在这些众多的营养物质中，蛋白质和多糖都可以提升自身免疫功。在这些蛋白质中，免疫活性蛋白的比例比较高，这是由于南瓜里面的抗坏血酸氧化酶的活性较高。这种生物酶可以更好地保护免疫活性蛋白的生物活性。南瓜中的多糖成分也是一种免疫增强剂，这种物质可以在一定程度上促进免疫细胞产生更多的免疫因子，从而调节人体免疫系统，提升人体免疫机能。除了维生素C以外，南瓜中的胡萝卜素被人体吸收后，可以转化生成具有保护视力、促进上皮组织的生长分化并且促进骨骼的发育作用的维生素A。

虽然南瓜中含有丰富的多糖成分，但高血糖患者使用后，并不会造成危及自身健康的高血糖情况。虽然部分多糖会被分解成单糖，可能导致人体在摄入南瓜后血糖升高的情况，然而南瓜中含有丰富的果胶成分和纤维素，当人体摄入南瓜后，这些物质会在人体的胃肠道内进行停留，从而减缓消化和吸收的速度。

不仅如此，人体不能消化纤维素，这种物质可以停留在肠胃中形成一种饱腹感，从而减少人们摄入其它食物的欲望。除此之外，相较于其他种类的蔬菜，南瓜中的钴元素含量较高。这种微量元素不仅可以提升造血功能，还可以促进维生素B12的合成，同样是胰岛细胞代谢不可缺少的一种元素。所以，从理论上讲其可以间接促进了胰岛素的分泌，有利于调节血糖。

南瓜是我们日常生活中常见的一种蔬菜，其丰富的营养成分有助于我们均衡膳食营养。虽然其味道甜美并含有多糖成分，但这并不会对糖尿病患者造成很大的影响。需要注意的是，糖尿病人不能过量食用南瓜。

本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。