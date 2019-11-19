主料：南瓜300克，玉米面50克。

调料：盐、食用油、葱花各适量。

做法：1.将南瓜去皮刨丝，加盐腌渍出水。2.撒入适量玉米面，搅拌均匀成厚糊。3.锅内放入食用油，将南瓜玉米糊搓成小棒，入锅滚油。4.小火煎成金黄色，即可出锅。

功效：中医认为,南瓜性温、味甘，入脾、胃经。具有补肝气、益心气、益肺气、益精气等功效。对久病气虚、脾胃虚弱、气短倦怠、食少腹胀、水肿尿少等有一定的食疗作用。南瓜营养丰富且全面，含有糖类、维生素、蛋白质等成分，脂肪含量很低，是很好的低脂食品。

南瓜作为高钙、高锌、高铁、低钠食品，有利于预防骨质疏松症和防治高血压。南瓜含有人体所需的17种氨基酸，常食能有效地增强免疫力。南瓜中含有丰富的维生素E和β-胡萝卜素，具有很强的抗氧化作用。南瓜含有生物碱、葫芦巴碱、南瓜籽碱等生理活性物质，能消除和催化分解亚硝胺，而有效地预防癌症。南瓜中富含果胶，能使餐后血糖及血液胰岛素水平下降，以及产生饱腹感，是糖尿病患者的食疗佳品。此道菜肴，南瓜和玉米面同入馔，做成小果，菜品诱人，口感香糯，低脂高营养，让不爱吃南瓜的孩子瞬间爱上南瓜，亦饭亦菜，尤其是健美控重人群食用。