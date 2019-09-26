滴眼药 我们的方法居然都是错误的

滴眼药的经历大家应该都曾有过，有的人觉得滴眼药时眼睛会突然受到刺激，特别难受。有的人甚至会留下心理阴影，从此害怕滴眼药。还有的人不敢给小宝宝滴眼药，觉得宝宝眼睛又小又娇嫩，怎么滴得进去。大一点的孩子因为哭闹不配合家长也经常是手足无措。其实以上这些情况 是因为错误的滴眼药方法导致的。

这样点眼药 说的是不是你？

不会滴眼药的人通常是睁开眼睛，将眼药水直接滴到黑眼珠上。殊不知我们的黑眼珠（医学上称为角膜）上有大量的神经分布，感觉非常敏锐，轻微的刺激就会引起剧烈的反射性闭眼，大部分眼药也会被挤出到眼外而功亏一篑。

滴眼药可以治疗眼病，但如果滴药方法不正确就会减轻疗效或引起不良反应。

正确点眼药的十个步骤 学起来

其实正确的方法简单易学，小宝宝也能方便配合。下面我们就一起来学习吧。

1.滴眼药前要先确认使用的是对症的眼药，并弄懂正确的使用方法及使用剂量。有的人误认为任何眼药水滴在眼睛里都能治疗眼睛的不适。有时眼睛不舒服，就随便在家里找个眼药水滴到眼睛里，这是完全错误的。眼药水不可随便乱用，眼睛不舒服应先到医院眼科检查确诊，明确诊断后再遵医嘱用药。随意滥用容易造成药源性干眼症、激素性青光眼，甚至眼部菌群失调，产生抗药性。

2.滴药前要先洗手，以免经手指接触感染。

3.坐位时头向后仰，眼看向头顶方向。宝宝或儿童可以平躺卧位，眼睛可睁可闭，睁时需让其看向头顶方向，也可以置一吸引注意力的玩具在头顶方向。

4.轻轻将下眼皮向下拉开，使下眼皮与眼球分开，下眼皮与眼球之间形成一个窝，眼药水即滴在此窝内。可以直接用食指拉下眼皮，也可以用拇指和食指捏住下眼皮轻轻向下拉。

5.将眼药瓶竖直向下，瓶口对准下眼皮窝，垂直距离约2厘米，切忌不要让瓶口接触眼睑及睫毛，以防止药瓶药水被污染。眼药水每次1～2滴，眼药膏挤出适合下眼睑窝大小的一小条（约1cm）膏体，滴入扒开的下眼窝内。

6.请记住，滴药后一定要轻轻闭上眼睛，不要使劲闭眼。眼球表面的容积有限，眼药水（膏）肯定会溢出眼外，没有关系，只要不是刻意地使劲闭眼，眼皮和眼球之间是可以留存有效量的药液药膏的。用纸巾或手帕将溢出的眼药水（膏）或泪水轻轻沾干即可。

7.大家应该都有过滴完眼药水嘴里都有药水味的感觉。这是因为我们的眼睛有一套排水系统，泪液及药液流经泪小管、泪总管、泪囊及鼻泪管到鼻腔和口腔，通过吞咽动作咽下。因此滴完眼药后用手指轻轻按压眼内角和鼻梁根处，可以延长眼药水在眼内存留的时间。某些有全身作用的药物，如散瞳药等，需按压内眼角3～5分钟，可以避免过多的药水流入鼻腔和口腔，引起全身副反应。散瞳药即使出现脸红、发热等副反应也不必惊慌，多饮水促进药物代谢即可。

8.滴完眼药，立即盖上瓶盖防止污染。

9.若同时使用两种或两种以上的眼药水，在滴过一种眼药水后，需间隔5～10分钟再滴另一种眼药水。如需同时使用眼药水和眼药膏，应先用眼药水后再用眼药膏。

10.眼药水打开后，尽量一个月内用完，用不完的就应该丢弃，使用新开封的眼药水。眼药水通常应放在阴凉处保存，有特殊要求的需冷藏保存。

文/冯晶晶