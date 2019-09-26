秋季保健汤水 推荐西兰花皮蛋汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：秋季保健汤水

推荐人群：一般人群。

材料：西兰花500g、无铅皮蛋2个，姜蒜适量；（3-4人量）。

烹调方法：西兰花洗净后掰成小块后焯水后备用；姜蒜切碎后放入锅中，加入油少量翻炒至出香味，皮蛋切成四瓣后放入锅中翻炒，加入清水1000ml及西兰花，大火稍后开转小火5分钟，加盐调味即可。

汤品点评：秋季是收获的季节，大量应季蔬果上市，像是莲藕、山药、小白菜等都是此时饭桌上常备的食物。不过今天小编给大家推荐的靓汤是用了一个在家里没那么常见的，但近年来在营养健康学术界大热的食材——“蔬菜王者”西兰花。

西兰花属于十字花科类蔬菜，含有丰富的含硫有机化合物，对延缓颈动脉粥样硬化，特别是在预防老年女性中的颈动脉斑块增厚的作用上可谓是“闪闪发光”。另一方面，2018年哈佛大学的科学家通过长期的追踪调查中发现，多吃十字花科类食物和女性乳腺癌得病风险降低11%密切相关，今年在小鼠身上的动物实验结果更是进一步揭示了为什么西兰花能抗癌——主要是西兰花中含有高水平吲哚类物质激活了体内的抑癌基因功能。

不过科学家们也强调了一点，想完全靠西兰花达到预防动脉斑块和抗癌作用也是比较难的——可能要每天生吃5斤才能达到有效量。西兰花已经被发现有这么多好处，但在中国，西兰花一般多以清炒、白灼为主，有些人就不太喜欢西兰花的自身味道，那就可以尝试一下我们今天这款美味西兰花汤，也许能打开如何快乐吃西兰花的大门哦。