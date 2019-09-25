徐州市儿童医院远程心电诊断服务为患者谋福利，为医师减负担

根据国务院《“互联网+”行动指导意见》(国发〔2015〕40号)、国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见（国办发〔2018〕26号）、《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》（国卫规划发〔2018〕22号）、江苏省卫生计生委《关于全面开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》（苏卫规划〔2018〕39号）和徐州市卫生计生委《关于大力推进“互联网+医疗健康”便民惠民十项行动的通知》（徐卫〔2018〕80号）《徐州市远程医疗和分级诊疗信息化建设指导意见（2019-2020）》的工作要求，大力发展大健康大数据产业的战略部署，以科技创新为支撑，以信息化为手段，通过建立远程心电会诊诊断体系，促进优质医疗资源下沉，提高基层医疗服务能力和水平，解决淮海经济区患者“看病难、看病贵”问题。

为此，徐州市儿童医院自2018年起在淮海经济区儿科医师联合体内积极推进远程心电会诊诊断项目，已与新沂市中医院等签订合作协议，每月开展远程心电会诊诊断达二百余例。优化医疗资源配置，实现优质医疗资源下沉，提高基层医疗服务能力和水平，促进儿童持续健康发展。

医联体成员单位会诊

在已经安装远程心电设备的医联体成员单位中，以新沂市中医院为例，心电检查结果会显示到与之相连的手持平板电脑上，电脑数据会第一时间通过平板采集器同步传送到心电图网络诊断中心即徐州市儿童医院，诊断中心医生即时便可完成诊断报告并发送回临床医生工作站，临床医生即刻可在自己的工作站上第一时间查阅心电诊断结果。患者既往的心电图检查数据均可长期保存在心电网络服务器中，医生可以随时查阅调取报告，对患者多次的检查结果进行对比，及时发现问题与变化。

医联体成员单位床边采集

医联体成员单位上传信息

同时，它还为医师提供一个学习交流的平台，一旦发现异常心电图或危急值情况，远程心电会诊诊断中心工作人员会及时反馈医联体成员单位进行紧急救治和处理，对维护患儿的生命健康和防范医疗纠纷有着举足轻重的作用。患者不用长途跋涉、来回奔走、排队检查，诊断治疗也更及时高效了。特别是对于危急重症患者，快速高效的床边心电检查为他们赢得了宝贵的抢救时间。

徐州市儿童医院审核报告

医联体成员单位收取报告

远程心电项目的开展大大提高了医联体成员单位检查的时效性，更加快速准确地判断患儿的病情。信息化手段打破了时间、地域限制，促进了优质医疗资源下沉到基层，提高了医联体成员单位的疾病诊治水平，为医联体成员单位和患儿提供了更加优质、便捷的远程心电诊断会诊服务，并就后续治疗提供技术支持及便利条件。

为进一步方便患儿就诊，徐州市儿童医院将进行紧密型医联体协作，建立区域内就诊“一站式服务”的同时，逐步实施各类检查结果互认，进一步缩减患儿检查费用，实现区域内优质卫生资源的共享。(徐州儿童医院供稿)