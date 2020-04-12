2020年CSCO乳腺癌指南 “云发布”

4月10日，中国临床肿瘤学会乳腺癌专委会（CSCO BC）的专家齐聚“云端”，以远程视频会议的全新方式，共同见证了“《2020乳腺名医访谈录》新书发布”、“《2020 CSCO乳腺癌诊疗指南》发布和巡讲启动仪式”、“《转化乳腺癌研究》杂志创刊号发行”、“2020 CSCO BC人工智能辅助决策系统落地启动仪式“等四大内容的发布。

《2020名医访谈录》颁布 见证医者战疫前沿

中国临床肿瘤年会（CSCO）副理事长兼秘书长、CSCO BC主任委员江泽飞表示，新型冠状病毒肺炎疫情期间，全民动员，各行凝聚，共同抗“疫”，大量医疗资源投入抗击疫情；为阻断病毒传播，中国采取了全民宅家的防控措施，因而有许多肿瘤患者无法得到正常的诊疗服务。为此，CSCO BC专委会迅速组织全国100 余位同行专家，利用互联网平台，发起面向全国乳腺癌患者的在线答疑公益项目——“ALL FOR HER 乳腺名医诊疗室”和“直通湖北，共同抗疫”义诊活动。

由江泽飞主编的《2020名医访谈录》，真实记录了CSCO BC专家在疫情期间一边抗疫，一边完成日常医疗的战疫历程，再现了专家对不同阶段患者处理的真知灼见。

江泽飞认为，这一记录对乳腺癌患者来说，是新冠疫情期间和以后治疗的重要参考书；对参编专家而言，是“战疫”下医学智慧和实战经验的记录本，更是医患同心的历史见证；对年轻学者来说，则是一本不可多得的，能够启发灵感和思想的“启示录”。

《2020 CSCO乳腺癌诊疗指南》颁布 最新科学研究为指南奠基

《2020 CSCO乳腺癌诊疗指南》

会议现场发布《2020 CSCO乳腺癌诊疗指南》，据江泽飞介绍，《指南》紧跟国际最新的科学研究进展，在2019《指南》基础上，基于临床研究证据，融合真实世界数据，结合临床实践经验，更新形成了《2020年乳腺癌诊疗指南》。吸收国际进展、突出中国贡献、兼顾药物临床可及成为本版《指南》更新的亮点。

发布会现场同时宣布《指南》全国巡讲正式启动，CSCO BC专委会将组织学会专家，在各省市、地区开展《指南》巡讲活动，通过指南解读、病例讨论、演讲比赛、科研培训等一系列活动，普及乳腺癌的规范化诊疗工作，使更多医生和患者获益。

《TBCR》创刊 中国自办国际期刊展现中国智慧

TBCR创刊号

近年来，乳腺癌研究进展迅速，中国原创、充满中国智慧的研究不断登上国际舞台。国内学术界迫切需要一个学术杂志平台，来更好地实现国际交流和学术沟通。《转化乳腺癌研究》杂志作为一本开放获取、同行评议的国际期刊，致力于乳腺癌领域的最新发现和进展，并提供实用的诊疗信息、专家观点和共识。

CSCO BC指南人工智能辅助决策系统落地启动 助力肿瘤临床诊疗规范化

新闻发布会最新颁布“2020 CSCO AI人工智能辅助诊疗工具”，据介绍，该工具是依据我国最早利用的中国数据库、中国诊疗指南、中国自主知识产权的智能算法开发成功的，具有完全自主知识产权的肿瘤领域专属人工智能产品。现已完成I-III期临床研究，投入临床使用，并进行上市后的临床验证。

未来，CSCO AI 将在更多医院落地应用推广，并配合国家健康计划，全面助力肿瘤临床诊疗及用药规范化。