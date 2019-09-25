免疫疗法治肺癌 “电子鼻”嗅出适用者

荷兰阿姆斯特丹大学医学中心日前研发出一种快速检测法，利用“电子鼻”分析肺癌患者呼出的化学物质，从而确定该患者是否适用免疫疗法，准确率达85%。

免疫疗法的引入明显改善了晚期非小细胞肺癌的治疗，但现在它的有效率仅在20%左右，其中一个原因就是不能在治疗前确定这种疗法是否适用于患者。新方法“电子鼻”不仅可以通过提前识别适用免疫疗法的目标患者而提高治疗效率，还可以减少与治疗相关的副作用。

研究人员提出，代谢过程会使呼吸中的挥发性有机化合物组成状态出现变化。在使用这种内含传感器的“电子鼻”时，设备会将患者呼出气体中的这些化合物数据直接发送并存储到在线服务器，机器算法会测定该患者是否对免疫疗法有反应，整个检测耗时不到一分钟。

2016年3月至2018年2月，研究人员招募了143名晚期非小细胞肺癌患者接受了免疫疗法，并在接受治疗前两周使用“电子鼻”进行了呼气检测。结果发现，“电子鼻”的检测准确率可达85%。

研究人员相信，呼气分析将成为一个重要的诊断工具，未来可能指导许多其他疾病的治疗。该研究结果发表在最新一期瑞士《肿瘤学年鉴》杂志上。