有些保鲜膜不能进微波炉

受访专家：北京化工大学材料科学与工程学院教授 丁雪佳

保鲜膜给生活带来了不小的便利，不管是携带食物还是冰箱存放饭菜，经常能够看到它的身影。然而，保鲜膜的使用很有讲究，如果用错了，不但不能保证食品安全，反而会带来危害。

北京化工大学材料科学与工程学院教授丁雪佳告诉《生命时报》记者，市面上的保鲜膜一般可分为三类，即聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚偏二氯乙烯（PVDC）。三种保鲜膜的特点及适用范围均有不同，并非所有保鲜膜都可以用来存放熟食或加热。此外，如果选用了生产不合格的劣质保鲜膜，不仅会缩短食品的保存期限，加速变质、腐败，还会使材料中的有毒物质渗透进食品中。三种保鲜膜各有使用方法：

聚乙烯保鲜膜（PE）。聚乙烯是一种无色无味的蜡状固体，在60~80℃时可溶于某些有机溶剂。它被广泛用来制造塑料袋、保鲜膜、容器、玩具等物品。PE保鲜膜安全系数较高，应用限制较少，具有较好的透水性和透气性，但耐温性较差，加热易变形。

聚氯乙烯保鲜膜（PVC）。聚氯乙烯是一种透明性很好的聚合物，具有优良的加工性能。在食品工业中，硬质PVC常作为药品、糖果的吸塑包装。但是PVC保鲜膜在高温下会释放出增塑剂，对人体有害，因此不能包装肉类、熟食、油脂等，不能高温使用。

聚偏二氯乙烯保鲜膜（PVDC）。这类保鲜膜具有很强的耐化学性，对水、很多气体和油类具有较好的隔离性能，但透气性、透水性较差，可用于一些熟食、肉类等产品的包装，但成本较高，现在应用相对较少。

丁雪佳建议，生活中使用保鲜膜要注意以下问题：

1.超市熟食的保鲜膜回家要立即去掉。保鲜膜在生产过程中，往往会加入助剂来提高塑料性能，降低成本，有些对人体有害。大部分助剂为油溶性或脂溶性，熟食外面的保鲜膜如果不去掉，时间长了，助剂容易渗入到食物中，造成污染。

2.根据情况选择合适的保鲜膜。由于不同保鲜膜具有不同特质，因此使用时切忌“千篇一律”。比如用来保存生鲜食品的保鲜膜应有较好的保水性和透气性，所以不适合选择PVDC保鲜膜，最好选择PE保鲜膜；PVC保鲜膜有一定的毒性，加热和存放熟食时不能使用。一般正规保鲜膜包装上会标明注意事项，按说明使用即可。

3.微波加热时不要用保鲜膜直接包裹食物。标准规定PVC保鲜膜应标有“不能接触带油脂食品”“不得微波炉加热”“不得高温使用”等警示性语言。其他类别的保鲜膜，如宣称可用于微波炉加热，则要注明“可微波炉使用”以及加热方式、最高耐热温度。微波炉内的温度可达到110℃左右，需要长时间加热时，可根据包装说明选择耐热性较高的保鲜膜。注意保鲜膜不要直接接触食物；加热时最好用牙签在保鲜膜上扎几个小孔，便于水分蒸发，防止因气体膨胀而使保鲜膜爆破。

4.区分不同保鲜膜可用火烧。一般保鲜膜包装上都会注明材质，如果没有注明或不放心产品质量，可通过火烧验证。PVC保鲜膜在用火烧时，火焰会发黑、冒黑烟、有刺鼻气味，离开火源后会自动熄灭；而PE保鲜膜燃烧时火焰呈黄色，无味，且离开火源后可以继续燃烧。▲