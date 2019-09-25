痤疮不断  收好这份战“痘”书

医学指导/广州市皮肤病防治所皮肤科主任刘玉梅主任医师、张淑娟主治医师

痤疮，俗称“青春痘”，每个人或多或少都长过几颗。值第二届“中国痤疮周”之际，广州市皮肤病防治所皮肤科专家指出，痤疮并非青少年的“专利”，新生小宝宝、成人也可长。专家提醒，千万不要图一时“快感”自行挤压痘痘，否则可能导致局部炎症反应加重、留下疤痕甚至造成生命危险，建议有需要的患者到专科寻求帮助。

成人 也可长“青春痘”

广州市皮肤病防治所皮肤科主任刘玉梅介绍，痤疮是一种累积毛囊皮脂腺的慢性炎症性皮肤病。据临床统计，80％~90％的青少年患过不同程度的痤疮。

尽管大部分人的痤疮是在青春期出现的，但痤疮并非青少年的“专利”，新生儿、成人也有可能长痤疮。“很多新晋妈妈看到宝宝脸上长红疹子，会以为孩子得了湿疹，可能会误用激素，因此建议及时到医院就诊。”刘玉梅进一步介绍，新生儿痤疮的发生可能与出生前从母体获得的雄激素有关，同时马拉色菌也可能参与了发病。新生儿痤疮大多发生在出生后2~3周左右，通常在4个月内会消退，确诊后一般不需要特殊处理。

对于25岁以上初发或者迁延至30多岁痤疮仍持续存在或加重的被称作青春期后痤疮。成人痤疮男女都可发，但以女性更多见，可能与多囊卵巢综合征、长期使用糖皮质激素、滥用化妆品等有关。

重度痤疮可能和遗传相关

“痤疮分三度四级。”刘玉梅介绍，一级（轻度）痤疮表现为面部散在或多发的黑头、白头粉刺，可伴炎性丘疹；二级（中度）痤疮是在一级的基础上出现散在浅在性脓疱，炎性丘疹数量增加，局限于面部；三级（中重度）痤疮是在二级基础上有了深在性脓疱，丘疹不仅局限于面部，还出现在颈、胸、背部；四级（重度）痤疮是在三级的基础上出现囊肿、结节、瘢痕这些改变。

为什么会长痘痘？广州市皮肤病防治所皮肤科张淑娟主治医师指出，痤疮的发病是多因素参与的过程，主要与内分泌因素、毛囊皮脂腺导管堵塞、微生物感染、炎症等四大因素有关。

进入青春期，人体的雄激素水平升高，促进皮脂腺分泌，其中面部、背部等部位皮脂腺分泌比较旺盛。再加上毛囊皮脂腺导管角化过度，管径变小，就容易堵塞，形成一些微粉刺，也就是平时所说的白头粉刺，又称为闭合性粉刺。长期堵塞的话白头粉刺里的物质被空气氧化，变成黑头粉刺，又称为开放性粉刺。在前述堆积物的滋养下，毛囊中以痤疮丙酸杆菌为代表的微生物开始大量繁殖，促进皮脂腺分泌成游离的脂肪酸，刺激炎症反应的发生、加重，形成红色的痘痘。

痤疮的发生与遗传因素也关系密切。相关研究显示，有痤疮家族史的患者，其孩子发病的概率是正常人的2.5倍。

此外，饮食刺激、作息不规律、暴晒、压力、化妆品使用不当等因素也会诱发或加重痤疮。

自行涂抹药膏要不得

痤疮是一种很常见的皮肤疾病，不少家长认为，年轻时得“青春痘”是正常现象，等孩子过了青春期自然就好了。实际上，如果不尽早治疗，很可能延误最佳治疗时机，给孩子留下永久性疤痕。“本来一开始症状比较轻，如果早点干预的话，可以把它控制住。”

自行购买OTC（非处方药）药物涂抹也是常见的一种治疗误区。“不建议病人自己买药自行涂抹。”刘玉梅指出，很多常见的外用药物属激素药膏，虽然可一时缓解症状，但激素药膏可能改变面部菌群，加重痤疮。刘玉梅强调，只要是反复发作的痤疮，无论轻中重度，都应该到专科进行评估，由医生帮助制定科学的治疗方案。一级痤疮一般不需要口服药物，可外用药物治疗，同时配合果酸、水杨酸、复合酸等化学剥脱治疗及粉刺挤压治疗；二级痤疮可外用抗生素类药物或联合使用维甲酸类药物；三级痤疮可考虑口服药物配合外用药物；四级痤疮则需要多种方法和药物的联合治疗。

祛痘产品不能代替治疗

长了痘痘，很多人总是忍不住用手挤。刘玉梅表示，痘痘不能自己挤，应及时去医院进行专业的皮肤护理。“自己挤痘痘并不能彻底挤干净，用力过度的话炎症向真皮扩散，可能留下痘印、痘坑，而且自己也掌握不好哪些痘痘该挤，哪些地方不能挤，万一挤压不当可能增加感染的机会，尤其是危险三角区，严重者甚至可造成颅内感染。”

张淑娟建议，痤疮患者尤应保持面部清洁，选择温和的去油面部清洁用品，保湿可选择含神经酰胺的质地清透稀薄的护肤品，有助修复皮肤屏障。针对市面上很受欢迎的抗痘类护肤品，张淑娟表示，可以适当选择正规的祛痘产品。但需要注意的是，祛痘产品只能作为辅助，并不能代替规范治疗。“控油对于减少痤疮发病有一定作用，但起不到根本治疗作用。”

饮食方面可多摄入富含维生素和锌的食物，有助减少炎症反应。大多数人认为，痤疮患者不能吃辛辣刺激的食物，实际上并没有相关证据证明吃辣会促进痤疮的发生，反而是高糖高脂类食物影响更大。高糖饮食可导致体内血糖水平升高，胰岛会分泌大量胰岛素以降低血糖，而胰岛素水平升高后胰岛素生长因子也会随之增加，可引起雄激素的升高，进而诱发或加重痤疮。（文/广州日报全媒体记者王婧 通讯员陈永华、杨上上）