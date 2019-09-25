产后减重 远离五个误区

产后如何尽快瘦身，恢复孕前的曼妙身姿？专家提醒，产后3~6个月是减重黄金期。但产后女性身体处于特殊阶段，减重瘦身不能再套用产前的模式，要避开五个误区。

她一年减重55斤 顺利生下宝宝

曾经体重170斤的阿凤（化名），因担心肥胖影响生育，在医生的建议下，到广医三院临床营养科体重管理门诊寻求专业减重指导。

经过医生的专业指导和干预以及阿凤坚持不懈的自我调整，一年内她成功减掉了55斤。

减重成功后，阿凤成功怀孕，并于今年7月6日顺产分娩下一个7斤的健康宝宝。

怀孕期间，阿凤的体重增长平稳，没有出现任何妊娠并发症，整个过程很顺利。

广州医科大学附属第三医院生殖医学中心副主任医师刘海英坦言，合理的减重确实有助于增加妊娠机会，降低早期流产率，减少妊娠期并发症风险。

体重管理关系母婴健康

孕前体重以及妊娠期体重增长是母婴健康的一项关键指标，目前在国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康主要采用BMI指数（身体质量指数），即体重公斤数除以身高米数平方得出的指数。

广医三院临床营养科主管曾青山指出，孕前BMI越高，妊娠并发症及不良妊娠结局发生率越高，孕前肥胖可能增加子代先天畸形的风险，且与子代成年后肥胖及代谢综合征相关，还可能增加妊娠期高血压、妊娠期糖尿病等并发症以及巨大儿及剖宫产的风险，危险度随着肥胖程度的增加而增加。

而妊娠期间体重上涨是不可避免的，也是正常的生理现象。曾青山介绍，妊娠期体重增长包括两部分，一部分是妊娠的产物，如胎儿羊水和胎盘；另一部分是母体组织的增长，如血液和细胞外液的增加，子宫和乳腺的增大，以及为泌乳而储备的脂肪和其他营养物质。但产后一年内若不及时进行体形恢复，以后每年体重的增加大概在1.5~2.5公斤，5年后就会变成不可逆性的肥胖，容易增大高血压、高血脂、糖尿病、心脑血管疾病等风险。

产后3~6个月是减重黄金期

曾青山解释说，产妇增加的体重绝大部分以脂肪形态存在于身体的各部位。产后管理的目的就是把这些多余的脂肪减掉，哺乳期结束后就应该开始减重了。特别是产后3~6个月，正是减重瘦身的黄金期，因为这个时间段产妇新陈代谢高。

产后减重，饮食非常关键。产后的饮食应该增加富含优质蛋白及维生素A的动物性食物和海产品，选用碘盐，产褥期食物多样但不过量，忌烟酒，避免浓茶和咖啡，坚持哺乳有助于减重，适度运动。

体重增加或减少，是由热量的摄取和消耗的量来决定，当你吃进去的热量多过你所消耗的热量时，多余的热量就会被转化成脂肪储存起来，造成肥胖。反之，则会消耗脂肪，使体重下降，达到减肥的目的。

曾青山提醒，在产后的第一个月不必马上急着减肥，减重计划应该在产后4～6周(视身体复原情况而定)开始进行，要注意刚开始不要把目标定得太高，免得达不到目标时难以坚持下去。

制订合理可行的计划，有助减重成功，下面这几个小贴士可供参考：

1.设定产后6～8个月恢复到原来体重。

2.拟定有氧运动计划，从每天10分钟开始，逐渐增加到每天至少30分钟。

3.找志同道合的人一起运动，互相鼓励。

4.吃高营养、低热量、低血糖指数的食物。

曾青山建议，无论孕期还是产后，平衡膳食、制定合理的饮食结构是日常饮食的关键。既要保证小宝宝和妈妈营养摄入充分，又要避免营养过剩。蛋白质、碳水化合物及脂肪类食物要搭配好，只偏好鸡、鸭、鱼、肉、蛋等荤菜，容易导致产后发胖。特别是甜食、油炸食品、动物油、肥肉、动物内脏等都属于高脂类食物，爱美的产妇应适可而止，不要多吃。

5.母乳喂养者，每周减重不宜超过0.5公斤，热量摄取不得低于1800大卡。不要使用药物减肥。

6.每天测量体重。

温馨提示

这五个误区不要碰

由于产后女性身体处于特殊的阶段，减重瘦身不能再套用产前的模式，曾青山提醒要避开以下几个误区——

误区一：生完宝宝就开始节食

产后42天内新妈妈不要盲目节食减肥。因为刚生产完，身体还未完全恢复到孕前的状态，同时还担负繁重的哺育任务，需要补充足够营养。如果产后太快强制节食，不仅会导致新妈妈身体恢复慢，严重的还有可能引发产后各种并发症。

误区二：产后滥用减肥药、减肥茶

减肥药主要通过人体减少营养吸收，增加排泄量来达到减肥目的，会影响人体正常代谢。哺乳期服用减肥药，药物如果从乳汁里排出，等于宝宝也跟着吃了，可对宝宝的肝功能带来不同程度的影响。

误区三：产后立即剧烈运动

产后立即剧烈运动减肥，很可能导致子宫康复放慢并引起出血。严重的还会引起生产时手术断面再次遭受损伤。曾青山建议，顺产4~6周后妈妈才可以开始做产后瘦身操，剖宫产则需要6~8周或更长的恢复期。

误区四：贫血还盲目瘦身

生育时失血过多，容易造成产后贫血，身体恢复相对比较慢。贫血问题未解决便急着瘦身，容易加重贫血。曾青山提醒，有贫血的产妇更要注重补充含铁丰富的食物，多吃菠菜、红糖、鱼、肉类、动物肝脏等。

误区五：减重急于求成

产后减重不能操之过急。因产后出血、气虚，气血不足，这时候最需要调养身体，补充营养，切莫不顾身体承受能力强行减重。特别是在月子期间和哺乳期间，盲目瘦身可能伤身，不可大意。

（文/广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员黄璀玥、白恬、刘佳）