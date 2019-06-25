坐月子五误区你知道几个

华中科技大学同济医院妇产科副主任医师 岳静

中国式坐月子有各种各样的禁忌和传统，其中不乏过时的老旧陋习。下面就来聊聊，坐月子有哪些误区。

误区1 忌沾水

坐月子在医学上称为产褥期，大约为产后6周左右。月子里会频繁出汗，医学上把这种出汗称为褥汗，是要把体内多余的水分都排出体外。除了出汗以外，还要排恶露，其中包含胎盘附着物、蜕膜和血液等。出了一身汗，排了恶露，会比较难受。产妇要做的就是，好好洗头洗澡，休息放松。当然，一定要淋浴，不能坐浴。其次，要注意保持伤口干燥，尤其是剖宫产的伤口。剖宫产术后，建议一周以后洗澡。洗完澡，要把腹部的伤口用干净的毛巾或纱布轻轻擦干净，消毒后再盖上敷贴。

误区2 忌刷牙

怀孕期间，孕妇在激素的作用下，会出现牙龈充血、水肿、易出血的现象，特别是在刷牙的时候。这主要是因为孕妇在孕期没有摄取足量的营养，身体缺钙，所以生完孩子后牙齿确实变坏了。由此，很多人就认为产妇不能刷牙。事实上，产妇在月子里每天要进食大量糖类、高蛋白食物，如果不刷牙，食物残渣留在牙缝中，在细菌作用下发酵、产酸、导致牙齿脱钙，形成龋齿或牙周病，并引起口臭、口腔溃疡等。所以，月子里一定要天天刷牙，一天至少两次。可用软毛牙刷，温水刷牙，避免对牙齿及牙龈刺激过大。

误区3 忌生冷

水果和蔬菜中含有大量的膳食纤维，产后早吃、多吃有利于保持肠道通畅，促进产后早日排便。这对产后恢复至关重要，还能避免产后痔疮加重。水果不需要加热，但是不建议进食温度过低的食物。

误区4 忌活动

生产过程中的确是耗费了很多力气，但是适当休息后，建议产妇尽早下床活动。尤其是顺产妇，建议第二天就在床旁适当活动，尽早调动身体机能，帮助恢复正常。如果长期卧床，血液处于浓缩、高凝状态，患有血栓性疾病的可能性会大大增加。

误区5 忌看书

这是没有科学依据的，看书、看手机都没问题，但是要注意休息，不能保持一个姿势看太长时间，影响视力和颈椎。

除了保证饮食、休息、清洁，尽早下床活动外，新手妈妈还要做到以下几点：避免吹风受凉，室温一般以25℃~28℃为宜；尽早开始母乳喂养；按时产后检查。

需要注意的是，家属对有抑郁倾向的产妇，要进行悉心照顾及心理疏导，必要时及时就医治疗，帮助产妇顺利度过产后期。