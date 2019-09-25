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秋季更需眼部保“暖” 预防眼底疾病急性发作

2019年09月25日07:59 来源：科技日报

　　秋风起，气温下降，空气也逐渐干燥起来。记者采访眼科专家了解到，老年人，特别是有高血压、糖尿病史的，秋季应特别注意给眼睛保“暖”，预防眼底疾病急性发作而致盲。

　　眼睛变得干涩、酸痛，眼部炎症频发、眼部不适感变强……这些都可能是季节变换捣的鬼。专家说，秋天除了干燥、昼夜温差大，还是螨虫高发的季节，这些都会对眼睛造成影响，本来就有眼部疾病的，也会发作得更明显。

　　安徽医科大学第一附属医院眼科主任廖荣丰说，秋季护眼很重要，应注意多远眺、多转动眼球，还可以尝试用手“熨目”，即用温暖的手心轻轻给眼部加温。

　　老年人尤其应注意在秋季给眼睛保“暖”。中南大学爱尔眼科学院教授徐和平说，老年人眼部血管更为脆弱，特别是有高血压、糖尿病的老年人，寒冷可能诱发眼底疾病急性发作，导致视网膜病变、视网膜脱落等，影响视觉质量甚至致盲。

　　徐和平说，秋季老人更应定期检查视力和眼底，及时发现和治疗眼病。对于老年人而言，尤其要警惕三大“视力杀手”：白内障、青光眼、老年性黄斑病变。如果能早期发现，及时进行合理正规治疗，绝大多数患者的病情可以得到控制，并能维持良好的视功能，避免致盲。（据新华社）

(责编：许晓华、李轶群)


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