防脱发，专家给你支招

有很多脂溢性皮炎患者都发现自己过多过少的脱发现象，这让他们很是惊慌。广州市中医医院皮肤科主治医师刘敏怡提醒，脂溢性皮炎患者在平时要防止脱发除了正确的预防措施外，还要注意平时的饮食，要少吃或者不吃辛辣刺激的食物，多吃维生素比较高的水果和蔬菜，可以有效降低脱发的现象。

据了解，脂溢性皮炎又称脂溢性湿疹，是发生在皮脂溢出部位的一种慢性浅表性炎症性皮肤病。以颜面淡红或淡黄色斑片，上覆糠秕状鳞屑为临床特征，伴有不同程度瘙痒，病程慢性，易反复发作。其常自头部开始向下蔓延，伴有不同程度的瘙痒，成人及新生儿多见。好发于皮脂腺分布较丰富的部位，最常见于头面部。

目前研究认为，脂溢性皮炎是在皮脂溢出基础上，皮肤表面正常菌群失调引起炎症，特别是头皮可能与糠秕孢子菌有关。其他因素诸如遗传、精神紧张、饮食结构、化学性刺激、洗头过勤、生活无规律、B族维生素缺乏、嗜酒等均与本病的发生和发展有一定关系。

治疗上重在中西医结合。刘敏怡建议，在限制多糖多脂、调节饮食前提下，消炎、杀菌、止痒同治。原则上轻的可口服去脂抗炎的药物，外用复方多粘菌素B软膏、红霉素软膏；重的口服维甲酸类药物抑制皮脂分泌。面部炎症重者可外用0.03%他克莫司软膏或吡美莫司软膏，控制炎症后逐渐减量；头皮脂溢性皮炎也可外用含有激素的药物，但面部最好不要使用含激素的药物，容易反弹，且副作用较大。

最后专家提醒，脂溢性皮炎容易复发，所以需注意以下防护要点：

1、注意生活规律，保持充足的睡眠，精神放松。

2、要多食水果蔬菜，少食油腻食物和甜食，忌饮酒，禁食辛辣食物，保持大便通畅。

3、避免搔抓，不用刺激性强的肥皂洗头、洗澡。

4、面部脂溢性皮炎不要乱用化妆品，建议用医用护肤品，及时就医治疗。（文/羊城晚报记者 余燕红 通讯员 高三德）