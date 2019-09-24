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《注意缺陷多动障碍》图书出版 为多动儿童治疗提供帮助

2019年09月24日16:17 来源：人民网-人民健康网

9月22日由北京大学医学出版社出版、北京大学第六医院王玉凤教授主编的《注意缺陷多动障碍》在京举办新书发布会，本书包含疾病概述、病因及发病机制、临床评估、治疗、成年期注意缺陷多动障碍等内容，帮助大家全面了解和认识儿童多动症。

据了解，注意缺陷多动障碍（俗称“多动症”，英文简称ADHD），是一种常见的神经发育障碍性疾病，患病率约为5%。该疾病年龄跨度大，涉及人群较广，会对患者的学业、职业和社会生活等方面产生广泛且消极的影响，是一项重要的公共卫生问题。

北京大学第六医院王玉凤带领研究团队，对ADHD开展系统性研究已有40年，团队针对ADHD的病因和临床特点，从儿童心理发展、病理机制研究、临床干预措施等多个角度，对ADHD进行全面剖析。该书可以为中青年研究型医师的临床和科研工作提供业务参考，同时也能为家长、老师和全社会提供相关知识的普及。

根据数据显示，现阶段我国儿童精神科医生不足500人，需要更多人参与儿童精神卫生诊疗与预防的队伍中。参会专家们表示，应对ADHD，需要国家、社会、医院、学校等多个层面的共同努力，希望这些力量最终形成合力，帮助更多儿童在科学引领下，快乐成长！

(责编：李轶群、杨迪)


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