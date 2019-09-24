金龙鱼1:1:1舞出好比例 奥运品质助力济南人民一展英姿

9月21日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛济南站决赛在济南万达广场拉开帷幕。

经过三天初赛的激烈角逐，最终有20支队伍脱颖而出进入决赛。 在决赛中她们舞技精湛，动作优美，她们对广场舞的热情点燃了天气微凉的济南夜。精神抖擞这个词用在她们身上最合适不过了，在场内她们认真排列队形排练舞蹈，在场外她们活跃在金龙鱼设立的互动游戏区域。爽朗的笑声，挺拔的身姿，活力满满的健康精神感染着在场的每一个人，将夕阳之美展现的淋漓尽致。

身材高挑、舞装时尚的阿姨们

叔叔阿姨们扮装牛仔

下午5时，天色渐暗，人民广场舞大赛济南站决赛正式打响。本次人民广场舞大赛济南站冠军队伍可以获得前往北京鸟巢参加总决赛的门票。在表演中各舞队精神饱满，动作娴熟，舞蹈韵味十足，为观众们献上了一场精彩绝伦的表演。历经3个小时的激烈比拼，综合评委打分，决出了一二三等奖以及优胜奖。章丘老体协舞蹈队凭借扎实的舞蹈功底，极具感染力的舞蹈表现力压群雄摘得桂冠，获得了通往鸟巢的门票。关东街道办事处荷花舞蹈队荣获二等奖，天桥秧歌队夺得三等奖，她们的表演也相当出色，表演过程中引得掌声阵阵。

一等奖队伍的舞台表演

一等奖队伍与颁奖嘉宾合影留念

二等奖队伍的舞台表演

二等奖队伍与颁奖嘉宾合影留念

三等奖队伍的舞台表演

三等奖队伍与颁奖嘉宾合影留念

在比赛现场还有一支比较特殊的队伍，他们的队伍成员全部由男士组成，这在广场舞舞队里相当难得，他们一上场就引起全场注目，在表演过程中他们身姿蓬勃有力，力量感十足，表现力极佳，让人很难相信是一群超过60岁的老大爷。他们的领队尚老师以前是一名车队司机，退休以后就投入到广场舞这项运动中，从腰鼓舞到柔力球再到健身操，他十分钟情于广场舞这项运动，广场舞让他焕发了人生活力，也使得退休生活充满了乐趣。尚老师刚退休的时候，身体状况比较差，患有高血压、腰腿痛等病症，退休后开始注重饮食健康，并通过广场舞来锻炼筋骨，强身健体。如此几年的时间，尚老师的身体状况开始慢慢好转，身子骨也愈发硬朗，无论生活还是身体状况一切都朝着好的方向发展。金龙鱼黄金比例调和油致力于让“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念深入人心，为“全民健身”营造良好的舆论氛围的同时，也为国民搭建了一个吃动均衡的深度互动的交流平台。

律动性强力量感十足的“大叔舞团”

最后，益海嘉里食品营销有限公司济南分公司副总经理吴强为本次大赛致辞，随后举行了人民广场舞大赛济南站颁奖典礼。至此，人民广场舞大赛济南站完美落幕。

益海嘉里食品营销有限公司济南分公司副总经理吴强为本次大赛致辞

九转大肠、奶汤蒲菜、糖醋黄河鲤鱼、爆炒腰花……济南人餐桌上的美食数不胜数，制作这些美食自然少不了金龙鱼1:1:1黄金比例调和油的助力，金龙鱼1:1:1为美食添加奥运品质，在兼顾美味的同时让消费者吃得更加健康舒心。以舞为媒，以食为缘，传达吃动均衡的健康生活理念，是这次广场舞大赛的初衷，也是金龙鱼牵手三大奥运会，大力推广健康生活方式的有益实践。

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