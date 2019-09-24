母婴平安，便是“吉日”

浙江省台州市的产妇陈某大学文化程度。9月17日，已经怀孕37周的她去医院就诊。医生通过超声检查发现，她遭遇生育高危病症——脐带先露。在医生的建议下，陈某住进了产科病房，准备当晚就手术。但当医生进行术前谈话等时，陈某拒绝做手术，理由是良辰吉日未到。脐带先露十分凶险，很容易导致胎儿的脐带血循环被阻断，一旦阻断超过7分钟，胎儿死亡的可能性非常高。几经劝说，陈某一家总算意识到事情的严重性，同意了手术。

这起事件虽然最后结局不错，但其中的“良辰吉日”一说，暴露的却是民众健康素养偏低的问题。

陈某属于文化程度较高的女性，她尚且将“良辰吉日”看得比胎儿的安全更重要，可以想象部分文化程度较低的女性可能更加在乎这一点。我国民间有“生辰八字”之说，不少地方根据孩子的出生时间来“排八字”，据此推算人的命运。近年来，“良辰吉日”还被赋予了一定的现代意义。比如，在9月1日之前“抢生”，可以让孩子早一年上学。受这个因素影响，每年的8月底，在一些地方会出现扎堆剖宫产等现象。

适度关注孩子的出生时间可以理解，但要把握好分寸。医疗有其自身规律，无视医疗风险，过于在乎孩子的出生时间，就是本末倒置。而且，如果产妇及家属执意要求剖宫产，医患之间就会容易产生分歧，甚至诱发冲突。

“良辰吉日”决不应该优先于健康。顺其自然，尊重医学规律，才是明智之举。倘若做不到完全不在乎出生时间，起码不应该增加产妇和孩子的风险，不应该影响医生的判断，不能使之成为医患冲突的导火索。其实，只要母婴平安，孩子不管在哪一天出生，都是“良辰吉日”。