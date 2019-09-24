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卫健委：加快抗癌新药注册审批 促进境外新药在境内同步上市

2019年09月24日08:04 来源：中国新闻网

　　中国国家卫生健康委员会23日发布消息称，近日同多部门联合印发的《健康中国行动——癌症防治实施方案(2019—2022年)》(以下简称《方案》)明确，加快境内外抗癌新药注册审批，促进境外新药在境内同步上市，畅通临床急需抗癌药临时进口渠道，提高抗癌药物可及性。

　　据介绍，癌症已成为严重威胁中国居民健康的重大公共卫生问题。目前，中国年新发癌症病例约380万，死亡约229万。

　　《方案》的总体目标为，到2022年，中国癌症防治体系进一步完善，危险因素综合防控取得阶段性进展，癌症筛查、早诊早治和规范诊疗水平显著提升，癌症发病率、死亡率上升趋势得到遏制，总体癌症5年生存率比2015年提高3个百分点。

　　在减轻民众就医负担方面，《方案》明确，建立完善抗癌药物临床综合评价体系。加快境内外抗癌新药注册审批，促进境外新药在境内同步上市，畅通临床急需抗癌药临时进口渠道，推动将临床急需、必需且金额占比大、用药负担重的抗癌药实现仿制药替代。完善医保药品目录动态调整机制，将符合条件的抗癌药物按程序纳入医保药品目录，适时开展药品集中采购，保障临床用药需求。

　　《方案》还提出，聚焦高发癌症发病机制、防治技术等关键领域，在国家科技计划中针对薄弱环节加强科技创新。打破基础研究、临床医学和公共卫生之间的屏障，加快基础前沿研究成果在临床和健康产业发展中的具体应用，力争在癌症疫苗开发、免疫治疗技术、生物治疗技术等具有产业化前景的方面取得突破。

　　根据《方案》，中国还将建设权威的科普信息传播平台，到2022年，癌症防治核心知识知晓率达到70%以上；以国家癌症中心为龙头，构建全国癌症防治网络；实施癌症信息化行动，健全肿瘤登记制度；实施早诊早治推广行动，强化筛查长效机制等。(记者 李亚南)

(责编：许晓华、杨迪)


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