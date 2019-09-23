全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团集体备课在京举行

9月20日，教育部在京举办全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团集体备课，85名宣讲团专家参加会议。据悉，这是全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团今年6月底正式成立以来首次“大集结”，主要任务是研究讨论下一阶段宣讲团工作，修订宣讲团宣讲大纲和课件。宣讲团成员将根据此次集体备课内容，统一宣讲大纲，深入地方、基层和学校，更加规范系统地开展宣讲工作。

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰出席集体备课并讲话。他从加强组织领导、出台减负政策、摸清近视底数、签订责任文本、强化宣传教育、推进改革试验、加强智力支撑、加大财政投入、规范市场行为、明确评价导向等方面总结了《综合防控儿童青少年近视实施方案》印发一年多来取得的阶段性重要进展。就召开联席会议、治理市场乱象、开展评议考核等下一步重点工作进行了说明。对加强宣讲团建设提出五项要求，要求宣讲团全体成员强化使命担当、严格履行职责，层层抓好宣讲、上下协同推进，完善机制建设、提高宣讲水平，宣讲督导结合、放大功能作用，珍视专家身份、严守纪律底线。

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰讲话

宣讲团团长、温州医科大学附属眼视光医院瞿佳做了《综合防控儿童青少年近视国家战略》示范讲座。教育行政部门代表、江苏省泰州市教育局肖永刚，校医代表、吉林省吉林市第二十一中学韩晶，保健所代表、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中小学卫生保健所刘兰静，高校代表、西藏大学次仁央宗，疾控部门代表、北京市疾病预防控制中心郭欣，宣讲团副团长、眼科医生代表、上海交通大学第一人民医院许迅等嘉宾代表就全国综合防控儿童青少年近视工作开展情况及规划发表主题演讲。

宣讲团秘书处针对政府部门、学校、家长、儿童青少年和社会公众等，分别制定了五个不同版本的宣讲大纲，进一步提高宣讲质量，有针对性地落实近视防控宣讲工作。

此次集体备课，宣讲团专家成员对具体内容进行逐一审议，经教育部审定后将统一发布。宣讲团成员审议了《全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团章程》《全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团宣讲大纲》《全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团2019年工作计划》等，就近视防控宣讲工作、近视防控关键措施和近视防控知识的科学普及、宣传等进行深入讨论。

集体备课现场，教育部为每位宣讲团专家颁发了聘书，聘期两年，自2019年9月至2021年9月。

据悉，为进一步持续深入开展儿童青少年近视防控宣传教育，今年3月初，教育部办公厅印发《关于遴选全国儿童青少年近视防控专家宣讲团成员的通知》，面向全国遴选专家，组建全国儿童青少年近视防控专家宣讲团。宣讲团在教育部体育卫生与艺术教育司、全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议办公室指导下开展工作。自5月15日宣讲团副团长、温州医科大学党委书记吕帆教授在北京小学开展宣讲团首场宣讲以来，宣讲团成员已通过现场宣讲、电视录播、网络宣讲等形式，开展了300多场次近视防控宣讲，覆盖中小学生及家长2000多万人次。