崴脚常发生 危害莫小觑

踝关节扭伤，俗称“崴脚”，是生活中很常见的一种损伤，如穿高跟鞋、打球运动、路面状况不佳以及上下楼不小心等都容易出现踝关节扭伤。今天，黄医生选取了两个曾经接诊过的不同年龄段的踝关节扭伤案例，跟大家聊聊有关踝关节扭伤的那些事儿。

病例一

踝关节急性扭伤的运动爱好者

20岁的大学生小刘被几个同学搀扶着，单脚跳着来到我的诊室，另外一只脚包裹着冰袋，手里拿着一张X线片。

小刘：几个小时前在打篮球时，我不小心踩到对方球员的脚，当时脚踝就肿了。在校医院拍了个片子，显示并未骨折。目前脚踝肿痛得厉害，这是什么情况啊？

黄医生：你这个情况应该是踝关节扭伤，俗称“崴脚”，是一种比较常见的运动损伤。崴脚后常会出现脚踝部位疼痛、压痛、肿胀、踝关节活动受限及无法负重行走等症状。不过踝关节扭伤分很多种情况，你还记不记得当时是怎么扭伤的，是不是像这样？（我模拟做了一个脚踝内翻的样子）小刘：是的，当时就是朝这个方向扭的。我的脚踝主要是外侧肿得比较厉害，是不是很严重啊？

黄医生：踝关节扭伤有很多种，根据崴脚的方向，主要分为外侧踝关节扭伤、内侧踝关节扭伤及下胫腓联合扭伤（高位踝关节扭伤），你的扭伤属于外侧踝关节扭伤，是生活中最常见的踝关节损伤。踝关节扭伤通常伴有韧带损伤，不同部位扭伤会损伤不同韧带，大部分外踝扭伤都涉及距腓前韧带损伤。距腓前韧带是一个很重要的韧带，它在维持脚踝关节的基本解剖关系中起很重要的作用。如果距腓前韧带损伤，脚踝关节运动能力会大大下降，其危害不亚于踝关节骨折。

小刘：那我的距腓前韧带伤势如何，还需要做进一步检查吗？

黄医生：通常踝关节急性扭伤要拍X线片以排除骨折，扭伤6周~8周后，若持续存在踝关节疼痛或者关节不稳，则要行MRI检查。你的片子已经排除了骨折，暂时不需要做其他检查，可以先进行治疗。

小刘：我这种情况怎么处理呢？

黄医生：一般来说，急性单纯踝关节扭伤可以遵照经典的RICE原则进行保守治疗。RICE是四个英文单词的首个大写字母的组合名称。

Rest（休息）：如果在运动过程中受伤，要停止运动，马上休息。一般根据严重程度不同，休息3周~6周。若不好好休息变成慢性损伤，可能还需要手术。

Ice（冰敷）：用保鲜袋加上冰块和水制成冰袋，敷在患处，低温可以刺激血管收缩，减少急性损伤的出血，同时减轻组织的血肿和水肿。每2小时~3小时冰敷15分钟~20分钟，伤后48小时内使用或者持续至肿胀缓解。

Compression（加压包扎）：尽早采用弹力绷带进行加压包扎，有助于减轻肿胀。但不能绑得太紧，否则会影响患侧足部的血液供应。

Elevation（抬高患肢）：将损伤部位抬高，保持患侧足部在心脏水平以上，以促进静脉血液回流，缓解肿胀。

除了上述四个原则，其他治疗还包括：

1.药物治疗：可以使用一些减轻疼痛的非甾体类消炎药，包括口服药物如塞来昔布、艾瑞昔布、布洛芬或萘普生等，外用药物如氟比洛芬凝胶贴膏、洛索洛芬钠贴剂等，以及一些具有活血化瘀功效的中草药。

2.支具固定制动：通过外固定方式来限制踝关节活动，从而让损伤的组织得到充分修复，有利于消除软组织的肿胀。

3.康复锻炼：建议早期进行功能锻炼，如跟腱拉伸、脚踝划圈运动、足踝相关肌肉力量训练及脚趾弯曲等，伤后5天~10天即可进行。

病例二

反复踝关节扭伤的女白领

小张是一位35岁的女白领，平时喜欢穿高跟鞋。自从一年前右踝关节扭伤后，穿高跟鞋走路总崴脚。

小张：我的脚踝经常扭伤，这是怎么回事呀？

黄医生：你第一次扭伤后是怎么处理的，当时有好好休息、不走路吗？

小张：当时没怎么处理，休息两天后肿消了一点，就正常上班了。但现在走路时，总觉得踝关节不舒服，而且更麻烦的是，我现在穿高跟鞋走路总崴脚。最近去拍了个核磁，报告单上写着“韧带损伤”，感觉还挺麻烦。我应该怎么办？

黄医生：你在第一次受伤的时候，没有进行规范治疗，并且太早负重行走，现在已经发展为慢性损伤。这是反复发生踝关节扭伤导致关节结构不稳定，正常踝部运动能力以及本体平衡协调感觉丧失，进而出现反复受伤、长期关节不稳定、早期退行性骨改变与慢性疼痛等临床表现，我们叫习惯性扭伤。

一般来说，有以下情况就需要做关节镜下踝关节微创手术，对损伤韧带进行修复或者重建，从而加快恢复。1.持续存在疼痛、关节不稳或者反复多次扭伤（踝关节习惯性扭伤）。2.MRI提示有韧带损伤或者软骨损伤。另外，穿高跟鞋走路对踝关节不利，尤其对于习惯性扭伤的人来说，建议尽量不要穿。

小张：我必须做这个手术吗，不做会有什么后果吗？

黄医生：如果不做手术，那么关节不稳定就会持续存在，你走路尤其是运动的过程中就会出现关节磨损，关节老化的速度要比正常关节快很多，从而引起踝关节的骨性关节炎，那时候就失去做微创手术的机会了。

小张听从了黄医生的建议，进行了关节镜下的踝关节韧带重建手术。经过几周的康复，小张的踝关节终于又获得了稳定。

黄医生在这里给所有踝关节扭伤患者一个忠告，崴脚要小心，别让小问题变成大麻烦。