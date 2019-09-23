120定位患者应有更先进手段

9月20日凌晨，四川绵阳一位患病男子在拨打120，并发送了自己的定位后就失联了，而且，他所发位置仅是一个笼统的路段。随后，绵阳市紧急救援指挥中心调度员连续回拨9次电话，唤醒了求救者，在得知大致位置后，出诊人员经过地毯式搜寻，成功在一家酒店将患者找到。当时，该男子因“室颤和心律失常”已处于极度危险状态。

室颤是心脏骤停的先兆表现之一。可以看出，这位男子当时病情十分凶险，并随时都有恶化的可能。在此情形下，他要求120急救中心工作人员加他微信、并通过微信发出定位，能够做到这些已属不易。120急救中心为了找到他，也付出了很大的努力。因此，无论是他本人还是120急救人员，在这次行动中的作为，都值得点赞。

但从此事件中我们也要看到，急救人员最终找到患者，具有相当程度的偶然性，假如患者没有熟练掌握微信的定位操作、假如调度员的连续电话回拨没有将他唤醒，再假如在地毯式搜寻过程中出现纰漏，后果都很难预料。

在信息如此发达的当前，患者和急救中心没有建立起更加可靠的联系渠道，只能通过微信的部分功能来加强联系，甚至只能通过原始的地毯式搜寻来发现患者，就显得较为落伍。当前，一键报警已得到广泛运用，在银行、网约车等场所，当事人只需按下报警键，指挥中心不仅会接到警报，而且可以迅速掌握当事人所处的位置。120急救关系到人的生命，也应推出一键报警等便民举措。假如民众在外面突发疾病时，可以在一款急救软件上找到一键报警按键，并且软件还自带定位功能，那么，寻找患者就会变得容易得多。

另外，在软件上还可以开发个人病情介绍等功能，供身体不好、有可能在外突发疾病的民众，提前将病情填写上去，以便急救中心查阅，提高急救的准确性。当前一些地方已推出健康二维码，在二维码上可完整记录患者的病史，倘若这种二维码能与急救软件结合在一起，急救就会更加快速便捷，成功率就会更高。将来，假如可穿戴医疗设备与急救软件相结合，还可以及时收集患者当时的生命体征，便于急救中心判断病情。

其实这方面的创新并非没有，比如成都市于今年7月份，就曾发布了“心连心急救”小程序，通过这个小程序，可一键呼救附近急救志愿者，他们会赶在“黄金4分钟”来救人。但总体而言，这类创新还很不够，即使成都推出的“心连心急救”小程序，其功能也比较简单，内容不算丰富，存在很大的改进空间。

在信息时代，120急救是值得创新的一个领域，假如能够开发出更多实用性强的“互联网+120急救”产品，不仅类似找不到病人的现象可以避免，而且有能力让急救做到更加精准有效。（罗志华）