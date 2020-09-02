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两部委：在四省市开展院前医疗急救呼救定位试点工作

2020年09月02日08:28 来源：中国新闻网

　　中新网9月1日电 据工信部网站消息，为深入贯彻落实国务院关于促进“互联网+医疗健康”的指导意见，近日，国家卫生健康委、工业和信息化部联合印发《关于进一步完善“互联网+医疗健康”支撑体系 开展院前医疗急救呼救定位试点工作的通知》，部署在北京、江苏、湖北、广东等四省市开展院前医疗急救呼救定位试点工作。

　　开展院前医疗急救呼救定位试点工作，是利用5G、大数据、人工智能等新一代信息通信技术进一步提升医疗卫生服务现代化水平的积极实践，旨在通过快速共享120呼救者的移动电话位置信息，有效提升急救中心对120呼救者的定位效率和精度，缩短院前医疗急救响应时间，为及时救治患者赢得宝贵时间，以更好保障人民群众生命权、健康权。

　　试点工作明确了完善网格化布局管理、实现定位信息对接共享、畅通信息联动衔接、完善信息共享标准等重点任务，并就加强组织领导、扎实推进落实、强化用户信息保护等提出了工作要求。试点工作完成后，两部委将评估总结，完善工作方案，组织在全国范围内进行推广。

(责编：许心怡、崔元苑)


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