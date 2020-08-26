中国红十字会总会和教育部近日联合印发《关于进一步加强和改进新时代学校红十字工作的通知》，将学生健康知识、急救知识，特别是心肺复苏纳入教育内容。通知指出，学校红十字工作要把健康教育作为素质教育的重要内容，针对青少年生理、心理特点，积极开展红十字应急救护培训。采取多种形式，传播健康行为与生活方式、疾病防控、心理健康、生长发育与青春期保健、安全应急与避险等知识，提高学生健康素养。

通过系统培训，让在校学生普遍掌握心肺复苏基本技能，这项工作的重要性与紧迫性不言而喻。问题的关键，不是该不该在校园内开设这类课程，而是如何让培训收到更好的效果。中国红十字会总会和教育部此次共同将急救纳入课堂，与过去教育部门单独纳入相比，具有更大的优势，因为中国红十字会拥有丰富的医疗人才资源，健康与急救培训的师资力量更有保障。

但也要看到，纳入是往原有教育内容之中添加新内容，新内容与老内容可能会形成冲突，这样一来，被纳入教学内容的急救培训课程，就存在被其他主课挤占的风险。因此，学校急救培训既要“纳入”，更要“融入”。如果说纳入是相加，那么，融入则是内化，将心肺复苏等急救知识融入课堂，课程不一定增多，内容却可以调整，使之更加有利于传授急救知识。比如，我国初中就开设了生物课，其中一些章节讲到了急救知识，只是内容太少，心肺复苏等具体技能更是涉足不多，可考虑在这些章节增加急救内容。

再如，生理、物理、化学等课程的一些知识也与急救知识的联系十分紧密，心脏动力学、心电产生原理、人体消化酶、呼吸时氧气与二氧化碳的交换和转化等，都涉及这些知识。将基础科学知识与急救知识融会贯通，不仅可以帮助学生理解急救原理、记忆急救步骤，也有利于学生学好基础课程，这样的融入，具有事半功倍之效。

纳入是立足眼前，融入是立足长远；纳入需要再投入，融入则是现有课程的拓展与再开发，但纳入的课程更专业，融入的内容比较笼统。两者结合起来，就能取长补短，使校园内的急救培训成本更小，更有质量、更可持续。

（罗志华）