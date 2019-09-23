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小儿睡不安，试试猪心桂圆汤

广州中医药大学第一附属医院儿科主任医师  许  华  主治医师  欧阳学认

2019年09月23日07:51 来源：人民网-生命时报

　　睡眠不安是一种睡眠障碍，表现为小儿睡眠中易惊醒、翻来覆去地滚动，常见原因有积食、心脾两虚、肝胆火热等情况。中医食疗药膳原则分为运脾消食导滞、补益心脾气虚、清泄肝胆火热等。对于心脾两虚小儿，推荐煲猪心桂圆汤。

　　取猪心50克、桂圆（龙眼肉）10克、大枣10克、党参10克、食盐适量；猪心清洗切片，与其他药材一起加入炖盅，加冷开水200毫升，隔水炖2小时，加食盐调味即可，每周2~3次。

　　方中，猪心味甘咸，性平，归心经，能养心安神；桂圆味甘性温，归心、脾经，能补益心脾、养血安神；大枣味甘性温，归脾、胃、心经，常用来补中益气、养血安神；党参味甘性平，归脾、肺经，可补脾益肺、养血生津。诸药同用，有补益心脾、养血安神的功效。

　　本方适用于体质较弱的1岁以上儿童，常有面色白或黄、口唇颜色淡，易腹胀、腹泻、疲倦，不喜欢活动，平日性格胆怯、易受惊吓，夜间睡眠易惊醒、不安，且舌淡、舌体胖或舌边有齿印等症状。▲

(责编：许晓华、杨迪)


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