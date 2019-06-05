夏季养心 试试这三道小麦汤
广医二院番禺院区中医科郑艳华副主任中医师说，从中医的角度而言，小麦能清虚热，止烦渴，可以治疗自汗、盗汗等，同时又能补脾气厚肠胃。
据她介绍，张仲景《金匮要略》中就有一个名方——甘麦大枣汤，其中提到可用小麦、大枣、甘草养心润燥。
小麦你应该很熟悉，但浮小麦你听说过吗？郑艳华说，民间即便是对那些轻浮瘪瘦的小麦，也没有随意舍弃，反而充分利用，这类小麦叫作“浮小麦”。
炎炎夏日，想健脾益气，不妨试试这三道与小麦有关的汤水——
推荐1：甘麦大枣汤
材料：生甘草10克，小麦30克，大枣5~10枚。
做法：先将小麦洗净，然后将净水约500毫升倒入锅中，放入生甘草、小麦和大枣，用小火慢慢熬，煮沸后煎至250毫升左右，去渣，饮汤，吃枣。
功效：养心安神，但舌苔厚腻、痰多者不宜；如果伴有当夜间出汗严重时，则可用浮小麦取代小麦。
推荐2：小麦石斛淮山鹧鸪汤
材料：小麦30克，石斛20克，新鲜淮山50克，鹧鸪1~2只，瘦肉200克，蜜枣2粒，陈皮、姜适量。
做法： 鹧鸪宰净，连同瘦肉置沸水中稍滚沸；其他材料洗净。汤煲内加入6~8大碗水，水开后将所有材料放入,大火煲开后转文火煲1.5小时，再转大火煲30~45分钟即可。
功效：健脾养心。
推荐3：浮小麦羊肚汤
材料：浮小麦50～100克，羊肚250～350克。
做法：浮小麦放纱布袋内，扎口；羊肚洗净切块。两味同煮至肚熟，弃药袋，调味。早晚餐服食。
功效：健脾益气止汗。（全媒体记者翁淑贤 通讯员许咏怡）
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