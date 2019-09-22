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运动员比普通人更易患龋齿

金  也

2019年09月22日08:33 来源：人民网-生命时报

许多人认为，运动员身体素质比普通人好，自然更健康。然而《英国牙科杂志》刊登一项新研究发现，运动员的口腔健康状况比普通人要差，更容易患上龋齿。

英国伦敦大学学院研究员朱莉·加拉赫博士及其研究小组调查了352名男女运动员的生活方式、口腔卫生习惯以及牙病发病率等情况。这些参试者包括自行车运动员、游泳运动员、橄榄球运动员、足球运动员、皮划艇运动员、曲棍球运动员和田径运动员。结果发现，大多数运动员的口腔健康习惯良好，94%的人每天刷牙两次，44%的人经常用牙线清洁牙齿，也能做到定期看牙医、不抽烟等。但是，他们的口腔健康状况并不好，口腔问题明显比普通人多。其中，49%的运动员有未经治疗的蛀牙，32%的运动员表示其口腔健康问题影响到了训练效果和比赛成绩。

加拉赫博士表示，参试运动员中，87%的人经常喝运动饮料，59%经常吃能量棒，70%会食用能量果胶。这些食品饮料中的糖是他们蛀牙风险增大的最关键原因。新研究建议，为了更好地保护牙齿，运动员除了搞好个人口腔卫生之外，还可以尝试使用含氟牙膏和漱口水，降低口腔酸度。（金 也）

(责编：董童、杨迪)


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