药学门诊：解锁患者用药难题

看完病、取完药，却不知道该如何吃？每天服用好几种药，但这些药之间会不会“打架”，有没有重复，怎么判断？让患者全都再返回诊室询问医生，显然不现实。怎样才能既节约医疗资源，同时又高效便捷地为用药患者服务呢？日前，北京市属医院全面开设药学门诊，此举旨在为患者提供科学合理的用药服务。

据统计，北京市属医院每年门诊就诊患者约为3319万人次，其中用药患者约1823万人次。患者拿到处方中的药物时，会遇到各种各样的用药问题。其实，对病情较轻或有专门用药需求的群体，可能只需要针对其病情动态调整药物使用，不必再次寻医并专程前往普通门诊挂号。专业用药问题找药师，对这类患者而言或许是一个好方法。

专业用药问题找药师

北京市医院管理中心党委书记、主任潘苏彦介绍说，对一些患者而言，药品用法用量、注意事项等较简单的问题，可通过市属医院用药咨询中心免费得到解答；如果是多种疾病合并用药、服用高风险药物需要监测、服药后引起其他不良反应疾病或检查指标异常等复杂情况，则可以在药学门诊得到解决。美国、日本等发达国家的实践也证明，药师通过开设药学门诊，直接面向患者开展药学服务，对提高药物治疗水平与患者依从性、降低药物不良事件与治疗费用具有显著作用。

潘苏彦表示，自2017年以来，为筹备市属医院药学门诊，北京市医院管理中心借鉴美国药学门诊的药物治疗管理服务模式与内容，引进国外教材，结合国内治疗实际，培养了79名认证药物治疗管理药师，为药学门诊的规范化、统一化奠定了基础。参与药师门诊的药师均为具有丰富临床经验并具备药物治疗管理药师资质或国家认证的临床药师。自2019年8月起，北京22家市属医院全面开设药学门诊，为患者用药指导开通门诊服务通道。

据悉，目前全市共开设药学门诊68个，患者均可通过京医通、医院App平台或现场自助机等进行挂号就诊。其中，药师独立出诊的药学门诊有48个，药师医师联合门诊20个，共涉及专业近30个，基本覆盖综合诊疗范围，成为国内首个集团化的专业齐全的药学门诊。北京市属医院学科齐全，特色明显，每家医院根据自身特点开设了专科药学门诊，如安贞医院开设冠心病药物治疗管理门诊、积水潭医院开设骨质疏松药学门诊、佑安医院开设艾滋病药物治疗管理门诊、天坛医院开设癫痫医师药师联合门诊、友谊医院开设肾内科医师药师联合门诊等，患者可根据疾病选择去相应医院的药学门诊就诊。

药学诊疗降低用药成本

有效降低了患者选药和试药的随意性，避免了药物不良反应和药源性疾病对患者的伤害，进一步提高了药物疗效，减少了患者的药品花费及后续疾病治疗费用……记者了解到，北京市属医院药学门诊开诊以来，累计服务已达30万人次。

患者就诊前后用药成本也明显降低，合并例均减少用药品种0.5种药物，精简药物最多者由原来的23种药物降低为6种；患者半年人均花费降低178.9元。在药物疗效方面，统计显示，降压方案调整后患者平均血压133.5/67.2mmHg，较调整前降低12.7/3.4mmHg，患者血压达标率为82.31%；降脂方案调整后，患者LDL-C（低密度脂蛋白胆固醇）平均为2.73mmol/L，较调整前降低0.37mmol/L，达标率为68.53%。

同时，针对患者反馈的常见用药问题，北京市医院管理中心通过推送科普文章，指导广大患者科学用药。在“京城药师”微信公众号上，每月推出的4期原创药学科普文章，已成为不少患者学医用药的基本指南；开设的市属医院用药目录查询功能，让患者足不出户就可方便查询各市属医院的药品目录。针对门诊取药患者，有关部门推出手机移动端“二维码移动用药服务指导”，患者通过扫描二维码，即可获得开具药品一对一的个性化用药指导，年服务人次达3860万人次，改善了患者的就医体验，增加了患者的获得感。

搞清药学门诊五步骤

很多人会有疑问，到药学门诊“怎么问”？

在药学门诊中，药师通过采集患者病史用药史、提供合理用药建议、诊后随访等形式为患者服务，每名患者约服务30分钟。具体分为五个步骤：信息收集、分析评估、计划制定、计划执行以及跟踪随访。

信息收集的目标是充分了解患者，建立患者信息档案。信息收集包括药品、疾病、患者3个层面，从患者主观提供信息和客观获取信息两个角度展开，以确保所获取信息的系统性、全面性、客观性。

分析评估是将收集到的信息进行综合评估分析，发现患者目前存在或潜在存在的药物治疗相关问题。分析评估依次从适应症、有效性、安全性和依从性四个维度展开，逐一评估四个维度所涵盖的七个方向：药物治疗不足、药物治疗过度、无效药物、剂量不足、药物不良事件、剂量过高、用药依从性差，并列出优先解决问题的清单。

干预计划是药学管理的核心，应由药师和患者，必要时增加医生合作制定，完成后交给患者。干预计划的内容应紧密围绕评估发现的药物治疗相关问题，进行适当干预，如生活方式干预、药物重整、药物治疗方案调整、用药教育等。

计划执行过程可分为药师干预、医生干预或转诊三种不同情况。如果药师干预在协议处方范围内，患者可直接执行，如果患者需求比较复杂，超出了协议处方范围，应将患者转诊至其他医生或专业医疗机构进行治疗。

药物治疗管理是一个长期过程，需要对患者的药物治疗进行持续监护及随访。药师会制定随访计划表，拟定何时监测什么项目，评估干预方案的实施情况，监测药物治疗的疗效，并评估患者是否发生过药物相关不良事件，必要时进行干预方案的调整。

延伸阅读

哪些人是药学门诊的服务对象

以下类型的患者，均可以在药学门诊就诊，寻求更合理的药物治疗方案和后期监测措施：

同时接受不同医师处方的患者。

服用5种及5种以上慢性病治疗药物的患者。

正在服用高风险药物，包括治疗窗狭窄的药物，如抗凝药物、苯妥英钠、氨甲蝶呤的患者，如果不进行监测有出血、药物中毒等风险。

服用药物导致实验室检查异常的患者，如果肝功能肾功能异常情况出现。

药物治疗依从性不好的患者。

近期在接受治疗时经历了药物不良反应的患者。

老年人、儿童、妊娠期和哺乳期妇女等特殊人群。

安全用药免费网络查询共享共创平台上线

安全用药是当今受到广泛关注和重视的国际性问题。根据世界卫生组织权威统计，全球每年有超过1.3亿起因医疗和药品引起的不良事件，其中需住院人次超过4000万人。事实上，这其中有83%的不良事件是可以预防的。因此，加强安全用药宣传教育，科学传播安全用药知识，及早发现和防控药品不良反应，对于维护公众健康和生命安全、促进医药产业良性发展具有重要意义。

时值世界卫生组织首个世界患者安全日之际，国内首个安全用药免费网络查询共享平台“安全药问”正式上线。该平台由全军中医药研究所所长、解放军总医院第五医学中心研究员肖小河领衔研发，依托权威的药物安全信息知识库，通过互联网和移动终端，采用多种灵活便捷的在线查询方式，为公众提供开放的安全用药信息查询及个性化互动咨询。公众可通过手机扫描二维码，或者关注“安全药问”微信公众号即可使用。

据悉，“安全药问”平台共收录药物相关资料约270余万条，可查询的药物和保健品共18754个，其中化学药和生物药1687个，中药4298个，保健品12769个。另外，还包括各种植物约2万种，其中有毒植物涉及30科262属2903种。目前，1.0版本可查询的不良反应以药物性肝损伤为主。查询方式也灵活多样，既可以输入药品名称查询，也可以扫描产品条形码查询，还可以采取拍摄中草药照片进行智能识别和查询。“中草药拍照查询”功能，还可以帮助公众识别药用价值、可食用植物、有毒植物、中药材以及各种花卉。此外，还可为专业人士提供国内外相关科研学术资讯。（张亚雄 戴欣 陈爱平）