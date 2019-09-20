“健康中国-产业领袖”项目二期班启动

9月19日，由清华大学五道口金融学院与清华大学医学院联合举办的“健康中国-产业领袖”二期班在北京清华大学五道口金融学院正式启动。清华大学医学院院长董晨教授、清华大学五道口金融学院副院长周皓教授、清华大学医学院党委副书记程峰教授等嘉宾出席了开班典礼，典礼由清华大学五道口金融学院院长助理刘碧波主持。

图为项目启动仪式——点亮常青树

“这是我们第二期‘健康中国-产业领袖’项目，在首期获得非常大成功的基础上，第二期更加自信，在健康产业里也越来越有影响力。”清华大学医学院院长董晨在致辞中提到“健康中国”是我国的国家战略，“健康中国”的建设离不开复合型人才，清华大学医学院和五道口金融学院联手举办这个项目旨在培养对行业有深度把握，同时有能力来推动产业发展的全方位人才。

清华大学五道口金融学院副院长周皓教授在致辞中指出，清华大学五道口金融学院和清华大学医学院联手打造此项目，把医学院高精尖科学技术资源和金融学院深厚的金融资本运作投资创新结合起来，将医学科技和金融创新为双轮驱动共同培育大健康的产业生态群。

清华大学医学院党委副书记程峰教授向学员们介绍了课程设计的思路与框架。“健康中国 产业领袖”培训项目包括了从前沿科技、临床研究、产品与监管到市场新模式等四个主要阶段共十个模块，邀请了清华大学近十个院系的专家教授以及众多名医院长、国内外学术大咖为大家献上系统丰富的知识盛宴。

程峰教授还特别提到了本次项目的亮点“青年科学家沙龙”，他指出清华大学医学院经过十几年的发展，从国外引进了近百位的健康科技的精英和大咖，产生了大量的科研成果，医学院愿意与大健康产业的各位同仁沟通交流，共同推进产业的健康发展。

慈铭体检集团党委书记、董事长胡波作为首期学员代表，分享了自己在第一届培训项目中的经验与体会，同时希望大家在这里学到真才实学，融合各种资源，用充分的经验和专业知识引领大健康产业的发展。

君联资本董事总经理王俊峰作为二期学生代表上台发言，运用“牛”和“正”两个字来形容清华大学五道口金融学院这个学习平台，希望大家能够在这里追求真知灼见，深刻关注金融与产业的深度结合，以梦为马，不负韶华。

最后，各位领导、教授和嘉宾一起上台，手捧象征着智慧与资本的水罐，共同浇灌出绿色的生命之树，为新一期的学习之旅拉开了帷幕，寓意着“健康中国-产业领袖”培训项目的愿景和使命——为人类的健康而学习。