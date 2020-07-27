中国新药研发领袖峰会举行 解析FIC新药研发探索样本

近日，由同写意新药英才俱乐部、中国食品药品企业质量安全促进会联合主办的“第二届全球生物医药前沿技术与政策法规大会”在苏州工业园举行。与会者共同研讨了如何站在产业前沿技术的风口， 寻找下一个十年的创新机遇。会上，北京生命科学研究所科研副所长邵峰报告了最新的细胞焦亡研究成果与免疫药物研发进展；清华大学医学院院长董晨，对全球视野下的免疫治疗科技，进行了梳理与展望。

而在大会举行的前一天，同写意新药英才俱乐部联合苏州生物医药产业园还举办了“中国新药研发领袖峰会”，深度解析了中国FIC新药研发的探索样本。与会的中国创新药企业家讨论了FIC新药的相关话题后一致认为，随着中国的经济体量持续增长，从国家到地方对生物医药产业发展的愈发重视，我国新药创制能力近年来得到快速提升，中国新药从快速跟进的抢仿模式到全球首创新药开发的新时代正在来临。

方恩医药董事长张丹认为，国内拥有大量优质的、尚未利用的病案资源。无论是进行新药联合治疗，还是做单基因突变等特殊的罕见病研究，这部分病案都是尚未开发的资源。

“我们做的这个FIC新药，临床价值非常大，市场非常成功。”北京文丰天济医药CEO陈庚辉分享了自身的创新经历时表示，

康希诺生物董事长宇学峰介绍了该公司的三类疫苗产品，一类是更新换代，一类是进口替代，第三类就是FIC创新疫苗。

亚虹医疗的联合创始人、CEO潘柯表示，FIC新药所代表的某些空白市场，是没有先例可以追寻的，在开发过程中会遇到各种各样的挑战。

科望医药联合创始人、首席科学家卢宏韬认为，FIC新药无所谓创新的源头在哪里，只要能够满足临床需求，就不怕卖不动。

同写意新药英才俱乐部荣誉理事长朱迅表示：“每家企业、每个创业者应根据自己的实际情况来考量路径，考虑科学的合理性、技术的可及性、法规的可接受性、专利的可保护性、市场的竞争能力、团队的可实现性等等。创新药的研发是不确定事件，对不确定事件要有底层的思考方式，包括案例、本质、模型等的思维方式。”