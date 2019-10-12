跨界健康与金融，清华大学医学院如何塑造“未来的领跑者”

“科学家+企业家=未来的领跑者。”“这是我们目前缺乏也是急需培养的复合型人才。” 著名免疫学家、清华大学医学院院长董晨教授近日接受人民网专访时说。

清华大学医学院院长董晨。图/五道口金融学院

9月下旬，清华大学五道口金融学院与清华大学医学院联合举办的“健康中国—产业领袖高级培训”项目二期班正式开学。为什么要做一个金融管理与医学跨界融合的培训班，讲授什么课程才能有针对性地为大健康产业培育高层次人才？在专访中，董晨院长分享了自己的观点。

既能看懂行业发展趋势，又能运用金融管理技能，这样的人才，我们需要

随着科学技术的持续创新、交叉学科的不断融合，健康产业的新时代正在呼啸而至。产业要实现高质量创新发展，政策、资本与科学创新缺一不可。董晨院长认为，随着我国大健康产业持续发展，高水平综合人才不足的问题逐渐显现。

“以北京市为例，生物医药产业是北京的两大创新经济发展的引擎之一，人才资源是北京的一大优势，但是尽管如此，具体到生物医药领域，懂技术的企业决策者和领袖型技术管理人才，仍然缺乏。”董晨院长说。而这两类具有跨界背景的复合型人才，正是大健康产业当下及未来所急需的。

“科学家+企业家=未来的领跑者。”在董晨院长看来，业界需要的是既能看懂行业发展趋势，又能运用金融管理技能的复合型人才。这也是清华大学五道口金融学院与清华大学医学院联合举办“健康中国—产业领袖高级培训”的背景。

这个金融与医学的跨界融合培训是为了：“搭建一个学习交流的平台，让企业管理者在这一平台上学到生物医药行业所需的各方面知识和技能，掌握产业或科学发展的最新动态，广泛接触到产业相关的各个环节，同时了解金融管理方面的技能，帮助更多大健康产业的科技企业走向科创板。”

如果画一幅“人群画像”，培训班的学员是这样的：大健康领域的企业董事长、产业投资家、“千人计划”创业者……学员平均年龄44岁，90%的学员拥有企业最高决策权，他们带着企业发展的实际问题来求知。

当下最前沿的科技在研究什么？这是许多从事健康产业的企业家和投资人共同关注的问题之一。董晨院长介绍，根据一期学员的反馈，二期培训课程增加了“青年科学家沙龙”环节，邀请校内外的多位优秀青年科学家到课堂交流，分享产业最前沿的科技发展话题。

“很多时候，企业家、投资人会把目光放在后端，在后期看产品，但其实所有好的产品都来源于基础研究的长期积累。”培训项目希望拓宽企业家或者投资人的长远目光，帮助他们真正了解好的产品如何而来，并创造一个支持科研工作的健康产业环境。

作为清华大学的一份子，科技创新是医学院秉承的宗旨和使命

董晨院长认为，现代医学的发展越来越依赖于科技的进步，科技上的创新能够解决许多临床的疑难重症。因此，清华大学医学院发展的首要任务是，秉承清华大学的宗旨和使命，做好科学科技源头的创新性基础研究。

2001年10月，清华大学医学院成立，首任院长由著名医学科学家、两院院士吴阶平教授担任。21世纪才成立的清华大学医学院，相比国内外其他历史悠久的医学院，起步晚了不少。但这也给清华医学的发展带来了许多后发优势。

董晨院长总结，一方面，清华大学医学院在学科设置上可以参考前人的先进经验做法，使学科建设快速成长；另一方面，可以通过引进人才获得新的思路，新的国际视野，将世界前沿的医学知识和技能引入清华。

与此同时，坐落在校园内的清华大学医学院，每天沐浴在清华大学浓厚的学术氛围下，更加强调国际化人才培养和前沿科研创新，这成为清华大学医学院的一大特色。“在大学校园周围聚集大量的产业，能够让年轻人带着梦想和技术，在这里成就一番事业。”在董晨院长看来，这也是“北漂精神”能够有所成就的关键。要通过创造环境、优化政策等让人才聚集起来，配齐各方面要素全面支持科技创新发展。

此外，人才培养是清华大学医学院发展的另一重要任务，除了培养有科研能力的医生专家，还要培养符合健康产业发展现实需求的各类复合型人才。

此次“健康中国—产业领袖高级培训”就是一次复合型人才培养的典型尝试，而如何将医学这门“硬学科”与经营管理等“软学科”结合起来，其实是董晨院长一直以来在思考的问题。

在大健康领域，包括公共卫生健康、医院管理在内的许多问题，都属于学科交叉课题。清华大学医学院要发挥清华大学诸多学科具有前沿水平的优势，为这些问题提供较有利的科学支撑，并进一步探索其发展和解决路径。

董晨院长进一步谈到，学院正在努力推动将公共健康研究中心筹备发展成公共健康学系，实现“软、硬学科”结合，助力解决社会公共卫生健康的人才培养问题。