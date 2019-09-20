北京中医药大学东方医院国家中医医疗队奔赴山西义诊

9月19日，由北京中医药大学东方医院副院长胡凯文带队，医院选派肿瘤科胡凯文、脑病科金香兰、骨科李运海、妇科王树林、脾胃肝胆科胡立明、心血管科谢连娣、儿科田建东、风湿病科张春艳、肛肠科薛雾松、内分泌科商学征、针灸科郑入文、护理部徐秀琴、医务处常洞赜、宣传科闫妍14名骨干队员组成国家中医医疗队启程赴山西省五寨县、河曲县开展主题为“守初心、解难题、助扶贫、庆丰收”大型义诊周活动。医院党委书记李晨辉、院长刘金民、副院长赵海滨、副院长张勉之等院领导及党院办主任曹建春、医务处处长柏立群、护理部主任唐玲、拓展部主任刘香弟、资招办主任吴疆等行政处长为他们送行。

下午三点，在东方医院东楼花园，李晨辉书记、刘金民院长、柏立群处长、唐玲主任等为医疗队的同志们佩戴上党徽和臂章。“我们是代表国家医疗队从事社会公益活动，体现北京中医药大学东方医院的社会责任，医院派出了精兵强将，各个学科优秀的、知名的专家，我们此次奔赴山西开展医疗扶贫、医疗救助的同时也要展现东方医院的风采。”刘金民院长说。

李晨辉书记和刘金民院长将出征的队旗交到医疗队队长胡凯文教授手中，嘱托他带好团队，胜利凯旋。李晨辉书记特别强调，我们此次参加国家中医医疗队赴山西五寨县、河曲县扶贫是国家赋予我们的光荣使命，我们选拔的都是共产党员，也是给我们的主题教育开了一个好头。希望大家统一指挥、步调一致，保持良好的精神状态，平安归来。

此次活动是为积极响应国家卫生健康委、国家中医药管理局、中央军委后勤保障部卫生局《关于开展2019年“服务百姓健康行动”全国大型义诊活动周的通知》的号召。 （北京中医药大学东方医院 闫妍）