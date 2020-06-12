八支国家中医医疗队将赴“三区三州”巡回医疗

本报讯 （记者李 娜）日前，国家中医药管理局印发《2020年推进中医药健康扶贫国家中医医疗队巡回医疗工作方案》，决定组建八支国家中医医疗队，于6月~10月赴“三区三州”开展巡回医疗活动。

巡回医疗工作以“三区三州”等深度贫困地区为重点，根据东西部扶贫协作和对口支援关系，并有效发挥中国中医科学院和北京中医药大学优势组建医疗队。

其中，赴西藏医疗队由天津市卫生健康委牵头组建，人员不少于10人，主要由心脑血管科、内分泌科、消化科等专家组成，巡回地区为昌都市（卡若区、类乌齐县）。

赴青海医疗队由江苏省中医药管理局牵头，与山东省中医药管理局共同组建，人员不少于10人，主要由妇科、骨伤科、内分泌科等专家组成，巡回地区为海南州（共和县）、海北州（门源县）。

赴四川医疗队（凉山、阿坝）由广东省中医药管理局牵头，与浙江省中医药管理局共同组建，人员不少于12人，主要由呼吸科、骨科、消化科等专家组成，巡回地区为凉山州（昭觉县、喜德县）、阿坝州（茂县）。赴四川医疗队（甘孜）由中国中医科学院牵头组建，人员不少于8人，主要由肿瘤科、心血管科、内分泌科、眼科等专家组成，巡回地区为甘孜州（泸定县、丹巴县）。

赴云南医疗队由上海市中医药管理局牵头，与广东省中医药管理局共同组建，人员不少于12人，主要由心脑血管科、内分泌科、儿科等专家组成，巡回地区为怒江州（兰坪县、泸水市）、迪庆州（香格里拉市、维西县）。

赴甘肃医疗队由福建省中医药管理局牵头，与天津市卫生健康委共同组建，人员不少于12人，主要由呼吸科、脑病科、肝病科等专家组成，巡回地区为临夏州（临夏县、广河县）、甘南州（卓尼县、夏河县）。

赴新疆医疗队（和田、喀什、克州）由北京市中医管理局牵头，与江苏省、浙江省中医药管理局共同组建，人员不少于15人，主要由神经内科、心脑血管科、皮肤科等专家组成，巡回地区为和田地区（皮山县）、喀什地区（塔什库尔干县）、克州（阿克陶县）。赴新疆医疗队（阿克苏）由北京中医药大学牵头组建，人员不少于6人，主要由心血管科、肿瘤科、脑病科等专家组成，巡回地区为阿克苏地区（乌什县）。

方案要求各支医疗队工作时间不少于30天，其中在县域开展工作的时间不少于20天。医疗队针对巡回地区常见病、多发病、慢性病需求，以农村留守儿童、优抚对象、残疾人、低保对象、特困供养人员、农村贫困人口等人群为重点，深入贫困地区开展送医下乡活动，为群众提供疾病诊疗、疑难重症会诊、中医药健康讲座等服务。同时进行技术支援和管理指导，根据巡回地区医疗机构实际需求，结合健康扶贫重点工作，指导帮助市、县两级中医医院优化诊疗方案、规范诊疗行为、加强远程医疗建设、完善各项管理规章制度、开展院长和科室主任管理轮训。此外还将开展人员培训工作。