担心痣癌变？简单几步自测风险

医学指导/广州市皮肤病防治所所长王建琴教授、皮肤科田歆副主任医师

说起痣，大家都不陌生，每个人身上或多或少都有那么几颗。人各有“痣”，不少人担心自己身上的痣会不会癌变。皮肤专家指出，色素痣基本上都是良性的，大家不要过于恐慌，专家还支招如何自我监测“痣”的风险。

大多数“痣”不会癌变

广州市皮肤病防治所所长王建琴教授介绍，大众常说的“痣”，其实包括色素痣、血管瘤、寻常疣、脂溢性角化症等。而大众担心的会恶变的是其中的色素痣，也就是我们俗称的黑痣。

痣是怎么来的？王建琴解释，痣其实是黑素细胞增生形成的。我们每个人的皮肤里都有黑色素细胞，正常情况下，黑色素细胞是散在分布的，当局部皮肤黑素细胞异常增多、聚集成团，就形成了痣。

根据在皮肤里生长深度不同，色素痣可以分为皮内痣、交界痣和复合痣，其中很少部分交界痣的痣细胞具有增生活跃的特性，受到外界刺激时容易恶变，导致黑色素瘤，而长在手掌、脚底、腰带等容易摩擦部位的痣和长在口唇、眼睑、外阴、指甲的痣，多为交界痣。

小小色素痣，摩擦摩擦竟然会变成恶性肿瘤？对此，很多人担心不已。“不要过于恐慌。”王建琴表示，实际上，极少的色素痣会恶变，基本上都是良性的。

“对号入座”自测危险系数

“我们需要注意的是一些特殊位置的色素痣。”广州市皮肤病防治所皮肤科田歆副主任医师指出，一些特殊位置的色素痣仍然需要多加留意，比如口腔黏膜、眼睑黏膜、外阴、手掌、脚掌和指甲这些位置的色素痣，比长在皮肤上的色素痣恶变的概率相对要高。

还要注意色素痣的颜色。如果色素不均或者在短时间内变痒、变大、增多或变红，此时也需要就医。

王建琴支招，还可参考“ABCDE法则”初步判断皮肤可能存在的危险。

A（Asymmetry）：不对称法则，良性色素痣通常是对称的，而黑色素瘤病变的形状通常不对称；

B(Border)：边界法则，有恶变的色素痣通常边界模糊且不规则；

C(Color)：颜色法则，如果痣的颜色分布不均匀，需要提高警惕；

D（Diameter）：直径法则，发生恶变的色素痣直径通常比较大，一般大于6毫米；

E（Evolution）：进展法则，也就是痣在短时间内有比较大的变化提示恶变的可能。

对照ABCDE法则，如果自己身上的痣可以“对号入座”，一定要尽快到皮肤专科就医。

祛痣不要乱“点”

身上长了痣，总是忍不住摸一摸、抠一抠。王建琴提醒，千万不要随意抠痣，反复摩擦、刺激可能导致某些色素痣发生癌变。

有些痣长得恰到好处，会给颜值加分，主人也就欣然接受了。但也有些有“痣”一族，觉得痣影响了美观或者不利于面相，决定祛痣。王建琴指出，总的来说，一般良性素色痣都不需要特殊干预祛除。

而对于前述长在特殊部位、容易摩擦、有恶变表现的痣，才考虑祛除。祛痣前也应咨询专科医生，对痣的良恶性进行鉴别，如果医生不建议祛除，不宜盲目进行。

祛痣也要选对方式，要么不祛，要么就祛除干净。“激光点痣请到专科医院进行，请皮肤科医生评估是否可以激光祛除，有时激光点痣可能刺激到色素痣，导致细胞增生，反而可能导致癌变，痣点不干净的话还可能留下疤痕。”田歆提醒，对于有必要祛除的痣、直径较大的色素痣，建议到正规医疗机构手术切除。

此外，有些人选择用腐蚀类药水点痣，这种行为同样不可取。（广州日报全媒体记者王婧 通讯员杨上上、陈永华）