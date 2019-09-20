医学指导/广州中青年实力医生、南方医科大学珠江医院肾内科副主任汤珣

痛风发作是一种怎样的体验？锥刺骨、刀割肉、撕心裂肺……“光听到这两个字都要紧张得无法呼吸”。然而，一旦暂时不痛了，你还记得要控制高尿酸这个背后的“大魔王”吗？

其实，并不是所有的高尿酸都表现为痛风。广州中青年实力医生、南方医科大学珠江医院肾内科副主任汤珣表示，痛风的超强存在感，使得高尿酸对肾脏的损伤，往往很容易被疼痛“盖过了风头”而被忽略。临床上，因常年高尿酸导致肾结石、梗阻性肾病，甚至尿毒症、肾衰竭的患者并不在少数，很多人还正值壮年。

尿酸高不一定表现为痛风

高尿酸已成为继“三高”（高血压、高血糖、高血脂）之后的“第四高”，我国高尿酸血症患病率为13%，其中男性更是高达18.5%。

尿酸，简单来说，其实是人体内一种叫“嘌呤”的东西代谢后产生的垃圾。通常，人体内产生和排出的尿酸动态平衡，但如果尿酸生成过多或排泄减少，血液中尿酸就会增高。正常情况下，非同日两次空腹男性和绝经后女性尿酸超过420umol/L，绝经前女性超过360umol/L，即可确诊为高尿酸（高尿酸血症）。

提起高尿酸，很多人自然就会想到痛风。汤珣介绍说，其实两者并不是一回事，痛风也不是必然结果。有些尿酸高的人，可能一辈子都不会发展成为痛风。然而，不用忍受“痛疯”之苦，并不意味着就可以高枕无忧，对高尿酸置之不理。

高尿酸还是肾脏病一大诱因

众所周知，血液中尿酸聚集过多时，就会沉淀为尿酸盐结晶，而负责排泄尿酸的肾脏，就容易因此受损。

汤珣解释，血液中的尿酸从肾小球、肾小管中过滤，尿酸盐结晶也因此容易在此处沉积，形成尿酸盐结石。小结石可能随尿液排出，没什么症状；但大块结石就容易堵塞尿道或肾小管，造成肾积水、肾小管梗阻、尿路感染、肾功能损害甚至尿毒症等。

另一方面，尿酸持续增高，容易刺激肾小球发生炎症，形成慢性肾炎，影响肾小球的过滤功能，也会增加尿毒症的发病概率。而且，痛风发作的患者长期反复服用止痛药也会对肾脏造成损伤。根据流行病学调查，约20％~25％的痛风患者有尿酸盐肾病，欧洲透析移植协会报道，尿毒症由痛风所致者约占0.6％~10％，而痛风患者经解剖证实有肾病变者占100％。

其实，高尿酸对身体的危害，不止痛风、肾脏病。尿酸盐刺激血管壁可引发动脉粥样硬化，增加冠心病、高血压、脑卒中风险。尿酸盐还会损伤胰腺B细胞，诱发或加重糖尿病，加重胰岛素抵抗。

没症状也要控制尿酸指标

广东地区饮食中海产品较多，又有煲老火靓汤的习惯，因此痛风、高尿酸发生率极其高。但是，很多人认为高尿酸血症只要没引起痛风发作就不需要治疗。即使发生痛风也只是在痛风时服药，一旦症状缓解就不需再理会了。其实，高尿酸如同高血压和糖尿病一样，也需要长期维持治疗，不能等出现并发症后才去亡羊补牢。

汤珣说，首先要积极改善生活方式，减少嘌呤含量高的食物摄入，如海产品尤其是虾、蟹、贝壳一类的食物；豆菜类如黄豆、扁豆、紫菜、香菇以及啤酒、动物内脏等。

另外，所有的蛋白质类食物加热时间长或反复加热后都会嘌呤增高，因此要少喝老火汤、少吃火锅、不要浓汤拌饭、尽量少吃外卖。

此外，还要注意多饮水、多吃蔬菜、适当运动、控制体重。在此基础上如仍不能有效控制高尿酸，就应及时找专科医生进行药物指导治疗。（广州日报全媒体记者周洁莹 通讯员伍晓丹）